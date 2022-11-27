狗狗再可愛也別太親近　被撒尿在臉上未算最慘　愛犬竟這樣對待她

嗨，我是小軟柿子。一個問題：你家狗狗有對你做過什麼離譜的事情嗎？這是一篇有味道的推送，請謹慎閲讀。



Case-01

前陣子，網友家的金毛生了一窩寶寶。

小奶狗實在太可愛了，網友經常拿在手裏盤，有一次，他拿起最肉嘟嘟的一隻，作勢假裝吃掉。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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結果，意想不到的事情發生了……小奶狗嚇尿了哈哈哈！網友當場傻眼：「別問，問就是後悔！」

Case-02

但要説「逆子」，還得是二哈。

爸爸扮暈倒在地，二哈是想用尿來弄醒爸爸？（狗與愛的世界提供）

這不，主人假裝暈倒，想看看逆子會不會救自己，結果……

二哈一臉疑惑地走到他身邊：「爸爸咋了？」過了一會，牠彷彿想到了什麼，熟練地抬起了後腿…… 朝着主人的臉撒了一泡尿！

「爸爸，我來救你了！」

難怪都説，別人家的二哈，永遠不會讓你失望哈哈哈哈！

主人：「我信了你個邪！」

Case-03

網友@陳靜渝 以出去玩為藉口，把狗子騙去寵物店洗澡。

被騙去寵物店洗澡，結果汪星人越想越生氣，在車子上放臭屁。（陳靜渝）

回家的時候，這貨一臉不開心，對網友也是愛答不理，哄不好的那種。

後來，可能是越想越生氣，狗子在出租車上瘋狂對着網友放屁……

可苦了司機師傅，敢怒不敢言，只好默默打開窗户……網友十分尷尬，恨不得能用眼刀揍狗好幾個來回哈哈哈！

Case-04

下面的兩個小故事，可能比較重口。

網友@Ťïñg Ťïñg 也分享過自己的經歷：

有一次，她幫狗子擠肛門腺。因為第一次還不太熟練，感覺沒擠出來什麼東西，就把臉湊近了想要看清楚…

替狗狗擠肛門腺時，要特別留心。（Ťïñg Ťïñg）

誰知，突然就被噴了一整臉！

那個味道，我就不過多描述了，總之是讓網友永生難忘啊……

Case-05

最最離譜，也是最最重口的一個來了：

51歲的阿曼達養了一隻叫「Belle」的芝娃娃，小傢伙特別可愛，全家人都很喜歡。

有一次，阿曼達像往常一樣把牠抱在懷裏午睡。

結果……那段時間患有腸胃痙攣，並嚴重腹瀉的Belle一個沒忍住……

噴到了阿曼達的臉上！

更慘的是，她睡覺有張嘴的習慣……阿曼達瞬間驚醒，趕緊衝向衞生間清洗。

不過她並沒有責怪Belle，畢竟狗狗也不是故意的。

幾個小時後，阿曼達開始感到不適，並且劇烈地嘔吐，很快被家人送到了醫院。醫生開了一些治療胃痙攣的止痛藥，建議她多喝熱水，將細菌排出體外。

可兩天後，阿曼達的情況越來越嚴重，再次送醫，被診斷出胃腸道感染，需要住院治療。

她的痙攣症狀已擴散到全身，什麼也吃不下，還伴隨着嚴重的腹瀉、脱水、甚至腎臟萎縮到只有正常人一半的大小。

好在經過一段時間的治療，她就痊癒出院了。

她將自己的奇葩經歷分享到網上，很快就吸引了大批網友的關注，畢竟因“吃狗屎導致胃部感染”實在是聞所未聞……

如今，阿曼達和Belle都已經恢復了健康，她表示自己對狗子的愛並不會減少一分。

但，可能會盡量避免以同樣的姿勢抱着狗子睡覺……

看完這些，我就問你們慌不慌！

你的狗狗有沒有做過什麼離譜的事情？

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