奶奶蹲路邊和陌生小狗聊天還給牠看照片　背藏心酸故事：我很想牠

嗨，我是菠菜呀～

雖然我們都知道「天下無不散的宴席」，也明白狗狗的生命不過短短十幾年，但「告別」終究是一個禁忌的話題。

我們不敢、不想、也不能面對。



Part 01

上海網友@遛狗路上 家裏有一隻胖嘟嘟的白柴，名字叫烏冬。

狗子的毛髮蓬鬆雪白，遠遠看去就像一個大白團子，可愛極了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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出門遛彎時，難免會有人搭訕，想要摸摸狗子。

這不前陣子，他們就遇到了一位白髮蒼蒼的老奶奶，奶奶的衣着整潔，慈眉善目，可不知為何眉宇間總有些憔悴。

看到烏冬的瞬間，她突然來了精神。奶奶激動地走過來問，可不可以跟狗子玩一會？網友爽快地答應了。

於是，奶奶蹲在烏冬旁邊自顧自地跟牠聊天，狗子也跟能聽懂似的，支稜着兩隻小耳朵……看起來和諧極了。

聊着聊着，奶奶掏出手機，翻出了一張狗狗的照片。那隻狗，和烏冬十分相似。

奶奶説着説着，眼睛卻漸漸濕潤了起來…

原來，她也養過一隻狗狗。狗子從很小的時候就來到奶奶身邊，一直被悉心地照顧着，如孩子一般。

慢慢地，小傢伙也長成了大白團子。牠陪着奶奶走過了十幾個春秋，前幾天卻因為年紀導致的身體問題，去世了。

老奶奶非常難過，她對狗狗的思念無法排解，終日以淚洗面，面容憔悴。

直到，她見到了與狗子長相酷似的烏冬…那些傷痛，才有了宣泄的出口，被一點點地治癒了。

奶奶跟狗狗聊了很久，網友也耐心地等了很久。她説，畢竟自己也是養狗之人，非常能夠理解失寵主人的心情。

奶奶離開的時候專門向網友道謝，謝謝她願意讓自己和烏冬聊天。網友卻説：「希望奶奶您以後常來，我和烏冬就在老位置等您。」

Part 02

我第一次在一隻狗狗的臉上，看到如此失魂落魄的神情…

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外面傾盆大雨，年邁的牠卻不顧家人阻攔，堅持要出去散步。

牠並不是貪玩，而是想……找一個再也見不到的人。

狗狗的名字叫金道，是一隻混血犬。牠從小就和照顧自己的奶奶相依為命，奶奶對牠特別好。

雖然金道偶爾會調皮搗蛋，但奶奶從來都不捨得兇牠，而是耐心地反覆教育，就像對着一個不懂事的小輩。

牠每天最喜歡的事情就是和奶奶一起出門散步，街上總是能看到她們的身影。

平靜而又温馨的日子，他們過了很久很久…

直到兩年前，奶奶因病去世了。葬禮上的金道迷茫極了，牠也許並不理解大家在做什麼，也不知道奶奶去了哪裏。

只知道，自那以後，奶奶再也沒有出現過。

金道無法接受殘酷的現實，牠日復一日地沿着和奶奶一起散步的路線，東張西望地尋找着：她們一起買過東西的商店；她們一起休息過的涼亭；她們一起參拜過的寺廟；……

奶奶的家人也曾試過阻止牠，但不論颳風下雨，狗子都雷打不動地堅持要出門。

「奶奶，你究竟在哪裏？」

如今兩年過去了，金道也垂垂老矣，但奶奶卻依然留在牠的回憶裏、心裏……

牠從未放棄！也許牠知道奶奶再也回不來了，只是想用餘生來尋找和奶奶一起度過的時光。

Part 03

但，死亡又何嘗不是另一種重逢呢！

人類學家Grover grants 的愛犬於1973年去世了，Grover grants十分傷心。

2002年，Grover grants患胰腺癌去世。作為一名人類學家，他決定為自己的專業盡最後一份力，臨終前捐獻了自己的遺體用於科研。此外，他也希望死後能與曾經陪伴自己的愛犬在一起。

於是，他們在自然歷史博物館裏重逢了！

一人一狗相擁的姿勢，一如生前。

他們將在一批又一批學生們尊敬的目光中，永遠相伴，生生世世。死亡從不是終點，遺忘才是。我相信，我們終究會重逢…

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