15歲愛狗去世　遇新生狗與牠長相一樣　主人憑這事確認：牠回來了

撰文：狗與愛的世界
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大家好，我是糖刺梨。你們相信，狗狗去世以後，會以另一種方式回到我們身邊嗎？

7月25日，生活在北京胡同裏15歲的毛孩子亨利，在這一天去了汪星。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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牠走得很體面，火化前，殯葬師為牠擦乾淨了身體，梳順了毛髮，家人在牠身邊做了最後的告別。

牠這一生，算得上長壽且圓滿。

2007年，三個月大的亨利來到了家人身邊。從此，牠和爸爸媽媽還有13歲的哥哥@GMK. 胡震 組成了一個更幸福的家。

這些年，牠陪伴家人一家經歷了很多。牠陪着哥哥一天天長大，升學……他不在家的時候，就代替他陪伴父母。

亨利花了半輩子時間，等爸爸媽媽下班，等胡先生回家。全家人都很疼愛牠，媽媽平時有好吃的，都捨不得自己吃，總是留給亨利。

可隨着日子一天天過去，亨利越來越老了。牠的身體大不如前，體重也從80斤掉到了60斤，因後腿無法站立，甚至到最後無法進食，每一口呼吸都變得疲憊。

即使家人十分不捨，但也都知道和牠分離的日子要來了。

或許是牠捨不得家人悲傷太久，又或許覺得哥哥已經長大，不再需要牠的保護，等全家人到齊後，牠很快就離開了。

火化的這一天，媽媽沒有來，她始終無法接受看到亨利變成骨灰的樣子。

牠離開以後，媽媽洗了一張特別大的照片掛在牆上，每天忍不住流淚，也常常會在照片跟前唸叨。她很難接受這個事實。

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起初，家人都以為和亨利的告別會是永遠。但後來發生的一件事，讓他們驚訝不已。

一天，胡先生偶然打開了一個不常用的軟件，刷到的第一個推送，就是北京同城一位網友發佈的小奶狗領養信息。

他看到其中一隻小狗時，腦袋嗡了一下，心臟開始劇烈地跳動。那隻小奶狗跟亨利小時候長得特別像！

更巧合的是，狗狗出生的日子，剛好是亨利離世的日子。想到媽媽依然沉浸悲痛之中，胡先生動了帶狗狗回家的念頭，便趕緊將這份驚喜告訴了她。

可媽媽卻不同意這麼做，她認為這不是亨利，要是抱回來的話，亨利會生氣。亨利剛走，她不想讓任何狗狗來代替亨利的位置。

胡先生繼續勸説，如果亨利知道主人如此難過，一定會想盡辦法回來的……

最後，小奶狗跟胡先生一起回了家。

他原本也勸自己，這一切只是巧合，可誰知，狗狗回家後一系列的表現簡直讓人震驚！

牠的動作、神態，以至於習慣，全都和亨利一模一樣。

最重要的是口哨聲，胡先生總是故意吹出一種只有亨利才能辨別出來的口哨聲，但小狗第一次聽到的時候，就興奮地從另一個房間跑了過來，「嗷嗷嗷」地回應着。

這真的是你吧亨利，不過是換了一個軀體和家人團聚罷了。

後來，一家人決定給牠取名叫亨利，但都心照不宣地叫牠小亨，因為他們會永遠為大亨利保留着原來的位置。

我想，只有養過毛孩子的人才能體會，那些外人眼裏的巧合，對於主人來説卻是一種「重逢」。

牠們即使離開了，卻還會變成別的模樣回到我們身邊。

比如，一位媽媽問她的女兒，你為什麼會選擇我做你的媽媽？

女兒理所應當地回答：「你十三歲的時候，我就陪着你了。」

媽媽笑了，她以為是童言無忌，就繼續問：那時候你是什麼？

女兒説：「我是狗狗。」

媽媽聽完淚目了，女兒剛4歲，也從未跟她説過自己13歲養狗狗的事情。

原來，女兒如此乖巧，是因為狗狗來找她報恩了。

也有的鏟屎官，原本被醫生定論為基本沒有自然受孕的可能，可當她夢見去世的狗狗後，就被檢查出了懷孕的好消息。

她相信是狗狗回來了，狗狗曾經叫桃子，她給肚子裏的孩子也取小名叫桃子。

狗狗不懂死亡意味着什麼，是人類對愛無法割捨，才讓生離死別變得可怕。

所以，我們也始終會相信，毛孩子們的離去，只是跳出了時間，未來牠們還可能以各種形態來陪伴我們。

也許是天上很像牠的一朵雲，又或者，是現在拂在你臉上的一陣風...

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