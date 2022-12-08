厄瓜多爾聰明狗懂得坐車找主人　原來全靠鄰居與司機暗地裏這樣做

大家好，我是糖刺梨。狗狗已經聰明到超出我們的想象了。



丹佛是一隻和主人生活在厄瓜多爾瓜亞基爾市的狗狗，牠已經聰明到學會自己搭公交車去接媽媽下班啦！ 牠甚至還因為自己異乎常狗的技能，登上了報紙。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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丹佛以前是一隻流浪狗，直到去年牠被一家開寵物用品店的老闆格拉迪斯·希格拉收養了。

即使有了主人，丹佛也還是不羈愛自由。 平時主人去上班後，牠就喜歡在新家的周圍探索，時不時觀察一下別家人的院子，或是其他家的毛孩子。 因為愛冒險，牠最近更是學會了乘公交車。 幾周前，主人把丹佛坐公交車來寵物店接自己下班的視頻分享到網上後，瞬間被網友們傳瘋了。

大家驚呆了，想知道丹佛是如何知道在哪一站下車的，公交車司機又為什麼會知道什麼時候該給狗狗開門呢？ 主人説，丹佛狗早已不是第一次坐公交。 大概在一個月前，丹佛和鄰居一起上了公交車，狗狗坐在她身邊。 為了不讓丹佛迷路，鄰居跟告訴公交車的司機，希望能在丹佛主人的寵物店前停一下。

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儘管這只是一次隨機「旅行」，但丹佛卻有在默默地做功課。 因為一下車就見到了媽媽，牠便記下了這條可以接媽媽的路線。 然後牠總是偷偷出現，然後給媽媽帶來驚喜！「媽，我又來接你下班了！」

公交車上的乘客也很喜歡牠， 一位曾經在公交車上遇到過牠的網友説，「因為有丹佛在，平平無奇的路上瞬間變得有意思了。」 與此同時，公交司機也都知道了丹佛會在哪裏下車，只要到了狗狗主人的小店前，他們就會為丹佛打開車門。

當然，讓狗狗自己坐公交車，我們不能模仿，畢竟給狗狗牽繩才是負責的體現。 但這個故事卻讓我們看見了一連串的人性之光，先是願意收養丹佛的鏟屎官，接着是擔心讓丹佛走失的鄰居，也有願意為狗狗記下站台的公交車司機。

最後，還有這個樂於在公共場所包容毛孩子的城市。 相信有朝一日，像丹佛那樣被大家愛着的流浪狗狗會越來越多！

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】