訂閱數破億Youtuber「PewDiePie」發文　告別17歲八哥：我好想你

史上首位訂閱數破億的知名Youtuber「PewDiePie」，半退休的近況仍然受到大批粉絲關注。近日本名謝爾貝里（Felix Arvid Ulf Kjellberg）的他在IG更新一則沉痛消息，養了17年的愛犬Maya已經離開他成為天使，「我已經開始想你了，你永遠會在我心中」。



PewDiePie一共養了3隻狗狗，分別為兩隻八哥犬（Pug，八哥犬）Edgar、Maya，以及約克夏犬Ynk。其中Ynk已在2018年2月27日去世，如今只剩下10歲的Edgar陪伴在謝爾貝里身邊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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PewDiePie先前就曾在影片中提及Maya的身體狀況並不理想，除了眼睛失明還有失智等症狀。然而就在18日他突然於IG發文悼念愛犬，透露Maya已於早上向家人告別，17年對八哥來說是很長的時間，感謝所有和Maya一起共度的美好時光，「我會非常想念你，而這已經開始了，你永遠會在我心中」。

消息隨即被網友轉發到PTT引起討論，「八哥能養17年一定很用心」「健康精神狀況差很久了」「養很好，活超老」「搬去日本應該要等狗狗去世再搬比較好的」。

八哥犬由於屬於扁平臉犬種，這樣的特徵使得他們容易出現呼吸系統等問題，壽命平均較一般犬種短，壽命約在12到15年之間。有網友得知消息感嘆表示，對於天生有健康問題的品種來說，17歲的Maya「實在是非常長壽且少見的」。

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