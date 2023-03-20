寵物飲食｜貓狗吃生食擔心細菌及寄生蟲？　三個條件選擇優良生食

餵貓狗吃生食餐、生肉餐，這樣的「寵物生食概念」(Raw Feeding)，在歐美國家已風行多年，近幾年也在台灣逐漸普及，市售可選擇的商業品牌也正逐漸增加。



不過，也有部分報導跟國際期刊指出，寵物吃以生肉為基礎的日常飲食（簡稱RMBDs）會造成潛在風險，也因此讓許多飼主非常擔心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

究竟讓狗狗和貓咪吃生食餐，需不需要擔心寄生蟲和細菌呢？是不是一個好的選擇呢？

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貓狗生食大哉問

Q. 生食沒有煮熟殺菌，毛孩真的能吃嗎？



Q. 會不會把寄生蟲也吃下肚呢？



A. 營養師解答：

「生食」是最接近貓狗野外獵物型態的食物，由於未經高溫加熱與過度加工，比起飼料、罐頭、鮮食，更能完整保留天然食材中的營養，對貓狗來說是最好吸收消化的食物。

不過，選擇生食時，必須要注意：「營養是否完全」、「肉品來源是否經過檢驗」、「製作環境衛生及溫度管理」。

若沒有達到上述三個條件，生食反而可能從最佳的食物，變成最糟糕的主食。為自家寵物挑選商業生食或自製生食時，都請務必注意唷！

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