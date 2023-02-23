寵物飲食｜貓狗吃生食有助減肥？　生食這2大特質可控制體重

你家貓咪狗狗，開始有小肚肚了嗎？許多毛爸媽會希望能幫毛小孩減肥，因此開始尋求更健康的飲食。



寵物配方師時常會接到毛爸媽詢問：「給毛孩吃生食，究竟對減肥有沒有幫助呢？」馬上一起來了解吧！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧

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貓狗生食大哉問

Q：毛孩太胖了，可以吃生食減重嗎？

A：生食具有低碳水、脂肪量適中的特質，對體重控制很有幫助喔！

低碳水化合物的生食餐，符合貓咪、狗狗肉食動物的自然飲食，避免過量碳水化合物造成肥胖、糖尿病、增加胰臟負擔……等狀況。

透過自然的生食攝取充足水分，也有益腎臟和泌尿系統健康。只要再搭配食量控制，就能讓毛孩身形勻稱、長肌肉不長肥肉！

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