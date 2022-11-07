寵物健康｜貓咪過胖致疾病纏身　一招迅速DIY檢測貓咪是否過胖

網路上瘋傳的各種胖貓咪可愛照片和「阿嬤養的貓」的總總議題總讓人覺得可愛、忍不住分享，但其實大家應該要知道，貓狗肥胖症已然是先進社會嚴重影響寵物健康的問題，請主人們一定要多注意控制家裡貓狗的體態，才能讓寶貝長壽且健康。

文：墨汁／滔客



隨著社會觀念的改變，寵物食品的多樣化，飼主提供給家中毛寶貝愈來愈多的飲食，確也增加犬貓肥胖的機會。犬貓和人類一樣，肥胖皆會帶來許多疾病，所以適當控制毛寶貝體重，成為了飼主不可缺少的責任。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼貓咪過胖問題及控制肥胖方法▼▼▼

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肥胖會帶來的疾病：



．糖尿病

．胰藏炎

．關節問題等



立即檢視：快速判斷寵物是否過胖

動物肥胖會使身體儲存過多脂肪而產生疾病，犬貓理想體態的簡易判別方法是以眼睛無法看到肋骨，但能用手輕易觸診到肋骨為標準。若用手無法輕易觸診到肋骨，代表動物身上有過多脂肪，是為「肥胖症」。

肥胖症的發生原因有：



．過度飲食、

．缺常運動、

．內分泌失調...等



其中最常見原因為結紮後的犬貓，因為內分泌改變而造成肥胖。

如何控制肥胖症？

控制飲食、適當運動、維持身體健康成為控制肥胖症的不二法門。

台灣板橋動物之家邱獸醫表示，隨著近年來動物保護觀念進步，飲食品質大符提升，加上收容犬貓為籠飼，缺乏運動，所以犬貓也普遍出現「肥胖症」。肥胖症動物可經由食用寵物專用的減肥飼料，來達到有效的體重控制，至於運動就得靠飼主與動物一起進行；如：增加散步次數及時間，提高代謝及熱量銷耗，所以犬貓體態和健康完全取決於飼主的照顧。

一起到收容所幫他們減肥吧！

而動物之家表示，收容所裡面的犬貓，需依賴工作人員將其帶出才有機會盡情的跑跳及運動，在此懇切徵求社會大眾到動物之家當志工，一同陪伴動物玩耍，除了給牠們愛與照顧，也可以幫助牠們運動減肥，大家共同響應世界肥胖日，以行動愛護動物。

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