寵物趣聞｜日本虎斑貓這原因低頭抗議30分鐘 飼主苦惱終妥協
撰文：中天新聞網
出版：更新：
現代不少人為了健康或減肥，餐餐都吃低卡低油的健康餐，網絡上也有許多簡單的節食、減肥方法，但追究底，最好的方式是徹底管理飲食還有固定的運動，但是每天都運動和控制飲食是非常困難的，不僅人類會覺得，就連毛小孩也是如此。日本推主分享家中正在減肥中的虎斑貓，因為不滿飯量，就一直低頭坐在飯碗前30分鐘，讓飼主苦惱，「這該怎麼辦？」
推主（@donguri_manchi）日前在Twitter上分享他飼養的虎斑貓橡果（どんぐりちゃん）的飢餓抗議，看來對於飼主來說，管理橡果的飲食似乎非常艱難…為了加飯，牠居然可以持續30分鐘的低頭，太狠了！就這樣默默對飼主施壓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼▼橡果為了加飯低頭抗議！▼▼▼
+11
主人表示，為了橡果的健康，他一開始真的狠下心都不理橡果，然而30分鐘過去，只見這傢伙死不抬頭，不忍心的飼主最終還是放棄了，並給橡果多幾顆飼料，也對…看橡果這麼堅持，如果飼主沒妥協，牠可能就這樣永不抬頭了。只能說，「橡果君！減肥加油啦～」
同場加映：虎斑貓挑戰權威 一個犯規動作惹怒爸爸 更擺出挑釁臉：有不滿？
+21
有片｜日本虎斑貓見到奴才2秒即展開「戰鬥模式」 主子：來玩吧虎斑貓對雪橇犬作出靈魂拷問繞圈狂聞 汪疑惑：你這麼不相信我？小虎斑貓心愛棍棍掉到門外瘋狂亂撈 貓奴一個暖心舉動獲網民激讚小虎斑貓女肚子硬硬的 超聲波下現3顆圓黑影 媽嚇壞：妳未成年虎斑貓「小鳥式」進食超可愛 背藏心酸原因獲300萬人點讚鼓勵虎斑貓集體將紙門弄破 當中一隻演技超浮誇 網民秒懂：不是兇手
延伸閱讀：
貓生最大敵人！倆喵超抖「躲沙發」賓士貓「驚恐張嘴」大喊：快讓它停下來啊
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】