寵物趣聞｜日本虎斑貓這原因低頭抗議30分鐘　飼主苦惱終妥協

現代不少人為了健康或減肥，餐餐都吃低卡低油的健康餐，網絡上也有許多簡單的節食、減肥方法，但追究底，最好的方式是徹底管理飲食還有固定的運動，但是每天都運動和控制飲食是非常困難的，不僅人類會覺得，就連毛小孩也是如此。日本推主分享家中正在減肥中的虎斑貓，因為不滿飯量，就一直低頭坐在飯碗前30分鐘，讓飼主苦惱，「這該怎麼辦？」



推主（@donguri_manchi）日前在Twitter上分享他飼養的虎斑貓橡果（どんぐりちゃん）的飢餓抗議，看來對於飼主來說，管理橡果的飲食似乎非常艱難…為了加飯，牠居然可以持續30分鐘的低頭，太狠了！就這樣默默對飼主施壓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼橡果為了加飯低頭抗議！▼▼▼

+ 11

主人表示，為了橡果的健康，他一開始真的狠下心都不理橡果，然而30分鐘過去，只見這傢伙死不抬頭，不忍心的飼主最終還是放棄了，並給橡果多幾顆飼料，也對…看橡果這麼堅持，如果飼主沒妥協，牠可能就這樣永不抬頭了。只能說，「橡果君！減肥加油啦～」

同場加映：虎斑貓挑戰權威 一個犯規動作惹怒爸爸 更擺出挑釁臉：有不滿？

+ 21

延伸閱讀：

貓生最大敵人！倆喵超抖「躲沙發」賓士貓「驚恐張嘴」大喊：快讓它停下來啊

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】