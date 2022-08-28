有片｜日本虎斑貓見到奴才2秒即展開「戰鬥模式」　主子：來玩吧

我們常常看到喵星人拱背的樣子，除了延展背部肌肉外，可能還代表受到驚嚇、生氣、準備捕獵或想要玩耍等等原因…日本有隻虎斑貓葉月（はづき）一見到爸爸來到客廳，只花兩秒就進入玩樂的備戰狀態，切換型態的速度嚇到不少網友。



影片中可以看到葉月在客廳悠閒地躺著放鬆，然而下一刻，爸爸打開客廳門…葉月立刻蹦起來站立拱背，雖然不知道為什麼牠突然就進入了戰鬥模式，但轉換姿勢只花費了兩秒，還是讓人感到非常不可思議。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼率先睇葉月日常照，「戰鬥模式」片段在後▼▼▼

+ 15

推主（＠uratakaxx）表示，只要葉月是興奮狀態下看到他，都會這樣蹦起來！所以那時候，他是故意挑在葉月剛上完廁所，正處於興奮狀態時拍攝的。而拱背的葉月就好像在對爸爸說，「來玩吧！」據了解，影片的下一秒葉月就跑去和爸爸撒嬌了。

延伸閱讀：虎斑貓挑戰權威 一個犯規動作惹怒爸爸 更擺出挑釁臉：有不滿？

+ 21

延伸閱讀：

遲到原因引暴動！3汪「後座耍萌」男子跟車3hr 網挺：這是沒辦法的事～

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】