有片｜日本虎斑貓見到奴才2秒即展開「戰鬥模式」 主子：來玩吧
撰文：中天快點TV
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我們常常看到喵星人拱背的樣子，除了延展背部肌肉外，可能還代表受到驚嚇、生氣、準備捕獵或想要玩耍等等原因…日本有隻虎斑貓葉月（はづき）一見到爸爸來到客廳，只花兩秒就進入玩樂的備戰狀態，切換型態的速度嚇到不少網友。
影片中可以看到葉月在客廳悠閒地躺著放鬆，然而下一刻，爸爸打開客廳門…葉月立刻蹦起來站立拱背，雖然不知道為什麼牠突然就進入了戰鬥模式，但轉換姿勢只花費了兩秒，還是讓人感到非常不可思議。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼▼率先睇葉月日常照，「戰鬥模式」片段在後▼▼▼
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推主（＠uratakaxx）表示，只要葉月是興奮狀態下看到他，都會這樣蹦起來！所以那時候，他是故意挑在葉月剛上完廁所，正處於興奮狀態時拍攝的。而拱背的葉月就好像在對爸爸說，「來玩吧！」據了解，影片的下一秒葉月就跑去和爸爸撒嬌了。
秒で戦闘モード✧#ええぇ#猫のいる暮らし pic.twitter.com/BrquG2EhXH— とうふ (@uratakaxx) July 17, 2022
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