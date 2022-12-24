貓奴漏了餵食機「最重要步驟」　主子殷切目光緊盯：沒食物出來？

許多飼主都會在家裡擺放自動餵食機，出門在外時也不會讓毛孩餓肚子。日本一名貓奴同樣在家中設置了自動餵食機，卻忘了「最重要的一件事」，讓貓皇緊盯著鏡頭滿頭問號，用眼神吶喊「我的飯呢～？」



有天莫奈（モネ）的飼主外出工作時，到了午餐時間猛然想起自己犯了一個愚蠢的錯誤，那就是忘了在餵食機裡擺放飼料。雖然餵食機可以定時定量放糧，然而一旦裡頭空空如也，跑出來的只會是空氣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪莫奈緊盯餵食機，一臉不解：為何沒食物？

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飼主緊張地打開寵物攝影機的鏡頭，正好和螢幕裡的莫奈「四目相交」。莫奈發現熟悉的餵食機並沒有食物跑出來，似乎因此跑到鏡頭前打算跟主人抱怨。飼主內疚表示，莫奈其實視吃如命，決定一下班就趕緊回家好好補償貓皇。

莫奈餓肚子緊盯鏡頭的畫面逗樂不少網友，「壓力山大」「太聰明了吧」。飼主回到家後隨即好好餵莫奈吃飯，並且一起玩得非常開心。

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