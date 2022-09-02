追求不遂後竟入屋偷走布偶貓並棄河邊　貓奴報警處理最終結局...

聲明：本文就事論事，無意挑起任何對立！

瘋了！瘋了！為什麼會有這麼變態的人！生活到底是有多不如意才會對小貓咪下手？！



@小劉失眠了 有一隻非常可愛的布偶。貓咪很可愛、也很懂事，陪伴獨自在外工作的她度過許多孤獨的日子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

布偶貓從家中消失了，原來是遭人盜去！

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小劉也很愛很愛牠，把牠打理的非常乾淨、毛髮柔順，連淚痕和眼屎都沒有，整個貓咪圓滾滾、蓬鬆松的。

甚至還給牠定製了掛有自己二維碼的項圈，以防萬一丟失了，有好心人可以聯繫到她，可以説是考慮的非常周全了！

然而就在7月25日，意外發生了…

下班回家的她，發現貓咪不見了！她翻遍了家裏，沒有貓咪的蹤跡；找到一樓的監控，也沒看到牠有跑出去…

她很懊悔，因為她平時每次出門前，都會仔細檢查門有沒有鎖好。

可是當天（星期一）她發現門鎖有點問題——不能反鎖，但她着急上班，而且推了一下門也沒推開，就放心的上班去了…她懷疑是門鎖自己彈開，貓咪趁機跑了出去。

都是自己的錯！

她想盡各種辦法去找貓：貼尋貓啓事、發抖音、查監控、叫朋友一起找，甚至還用了「剪刀大法」，無心上班、整夜失眠，可還是找不到心愛的小貓咪。

就這樣整整找了一個星期，按理説布偶這種野外生存能力很差的品種，就算偷跑出去也不敢跑太遠，可是附近找遍了都沒發現蹤跡，牠是不是被別人抱走了？

她拼命讓自己冷靜下來，重新查閲樓道裏的監控，竟然發現了一件驚人的事！

前面説到，貓咪丟失後，她叫了自己相處較好的朋友同事一起幫忙。其中有一個男生，之前追求過小劉，所以找起貓來特別賣力，但他的身影最早出現在7月25日的白天！

根據監控顯示，7月25日下午3點多，該男子抱着一個黑色的書包上樓。

2分鐘後再抱着明顯裝有東西的書包急匆匆離開，放大監控的實時錄音後，隱約聽到了貓咪的慘叫聲！

而這時小劉正在公司上班，他為什麼不請自來？包裏裝着的是不是貓？！

氣憤到極點的小劉立刻報了警，該男子在警察局裏終於承認了：因為求愛不得，他和其他朋友一起去小劉家做客的時候，偷了一把備用鑰匙。

然後趁着小劉不在家，上門把貓咪偷走扔到了一條小河邊！

雖然他並沒有直接丟進河裏，但驚恐萬分的貓咪慌不擇路，自己跳了進去…永遠離開了這個世界。

可憐的小貓咪，在被變態男抱走的時候，牠內心有多麼驚恐；在被丟到河邊的時候，牠會不會渴望麻麻來救自己；在失去生命的那一瞬間，牠希不希望這一切都只是夢…夢醒了，牠還在麻麻懷裏撒嬌、喵喵叫着討罐頭吃。

截至目前，小劉還未發佈最新的處理結果，但因為中國暫未有動保法，最好的結果應該也是：入室盜竊+賠償購買貓咪花費的金額。可是，無論賠付多少錢，也買不回貓咪的命！

波妹兒實在很費解，為什麼總有變態把自己的無能怪罪到其他無辜的人和事上面！

所謂的「真心」得不到回報，不應該先反思自己有什麼本事值得別人喜歡嗎？怎麼能去虐待無力反抗的小動物？自私、無能、低劣、卑鄙！

因為求愛不得就偷貓、扔貓。

因為自己壓力大就虐貓、虐狗。

因為想要賺錢就殺狗、賣肉…

今天能如此殘忍對待小動物，下一步是不是就要這麼對人啊？！

不反省自己，一味怪罪別人的都是loser！我話就放在這裏，生而為人，你不配！

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