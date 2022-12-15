橘貓企圖偷渡竟躲在這地方　寵主室友慘遭海關扣留大呼：冤枉啊

「偷渡被抓到了吧！」美國有隻橘貓躲進行李箱試圖「偷渡」結果經過海關秒被發現，機場安檢人員馬上把牠原地遣返。上週美國運輸安全管理局（Transport Security Administration）分享一個特殊的偷渡案，機場安檢人員在托運行李經過X光機時發現一個貓型物體，打開發現竟是活體！



拉鍊微微打開就可以看到橘色的毛髮從裡面炸出來，好險貓咪並沒有悶死在裡面，而是縮成一球。不過如此危險的行為，也讓行李箱主人被安檢人員扣押問話。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

橘貓為何會在這地方出現，真相由監視器揭露。

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據了解，這行李主人根本不知道自己的行李箱躲著一隻活生生的貓，他解釋，這隻橘貓是朋友飼養的，而他自己只是從遠方前來拜訪朋友，到朋友家時把行李箱放在客廳，貓貓可能只是趁這時偷溜進去的。

機場人員隨後通知橘貓飼主艾力克斯（Alex Augustyniak），並詢問他，「行李廂主人說的是否屬實？還是他想偷你的貓？如果是！那要不要提告？」聽聞後艾力克斯連忙替朋友澄清，並表示，「罪魁禍首是貓咪！」接著拿出家中監視器來證明朋友的清白。只見貓咪十分賣力的把自己塞進行李箱裡，似乎等待這機會很久了。

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