日本布偶貓美若天仙　梳毛一秒崩壞看傻主人　網驚：是同一隻貓？

是太舒服了嗎？日本有名飼主家裡養了顏值超高的可愛布偶貓，某天為愛貓用梳子梳毛時驚見牠露出「畫風突變」的白眼表情，上吊又有點微脫窗的崩壞模樣讓飼主直接看傻眼，趕緊拍下PO網詢問廣大網友「貓也會做鬼臉嗎？」



可愛布偶貓梳頭「一秒崩壞」白眼鬼臉看傻主人

從Twitter用戶@POMOCHIX上傳的照片可以看到，原先有著如天使般臉孔的超萌布偶貓「麻糬」被主人用刷子梳毛時居然雙眼上吊，做出讓人一言難盡的奇妙表情，雖然不確定是因為疼痛還是太舒服而「大翻白眼」，但與平常可愛的摸樣相差超大的畫面仍讓許多網友看了都衝擊表示「確定是同一隻貓咪嗎！？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼布偶貓梳頭一秒崩壞▼▼▼

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今年1歲半的麻糬有著圓滾滾的大眼睛，顏值相當高，因此醜照意外在網絡上瘋傳後，主人特地上傳多張可愛照片為牠平反表示「崩壞照片被污名化了，上傳幾張美照！」而崩壞的照片一出，也吸引許多網友紛紛表示「還是很可愛呦！」、「眼睛壞掉啦」、「看起來像準備升天了。」

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