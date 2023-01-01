流浪貓死纏爛打求包養　帶回家後秒變家中主人　如今的牠變成這樣

一位網友在外邊遇到了一隻流浪貓，這隻貓貓非常主動。



主動靠近網友，在網友對着牠喵喵幾句後，牠就開始抱大腿，大喊着：「就是你了，帶我回家！帶我回家！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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於是，網友就帶牠回家了。

家裏沒有貓咪用的東西，就暫時在紙箱裏放幾件舊衣服，做成一個簡單貓窩。半小時後，貓咪趴在網友身上。

看眼神就知道，這不是一般貓。一小時後，翻肚肚躺在家裏。這架勢，牠已經成了這個家的主人！

從此，統治着這個家的所有兩腳獸。天氣涼了，趴在鏟屎官身上最暖和了。可以可以，隨時享受臉部按摩。霸佔鏟屎官電腦。

貓：這都看的啥呀？有我好看嗎？

有什麼話快説，貓咪已經準備好聽你彙報了。真是不錯啊，貓咪有了幸福的家，而網友突然有了一隻貓。

當貓貓問你，你當初是怎麼選中我的？你會怎麼回答呢？

來看看有貓的網友們給出的答案，每一個都暖到心窩裏。

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@呀核桃：兩年前小區的草地上遇到的貓，現在已經這麼胖啦！

@河北非著名屁事分享家上學版：因為被放在38°的高温室外，被放在與體型不符且只有一碟髒髒的水的貓籠裏面，與大爺商量了一下，你成為了我家第四隻貓。沒有餵你特別好的貓糧，甚至剛見面你吃了我兩碗貓糧以後對我愛答不理，沒關係，我依舊特別愛你！

@季子Laura：去拿快遞的路上，在垃圾堆裏撿到不滿兩個月的你。

@魚丸粗麪蛋炒飯：根據地板顏色先選了狗子，再根據狗子顏色選了貓貓。

@沛了余：因為我朋友家的貓只生了一隻，她還送我個貓砂盆。

@Lauriano兔先生：寵物醫院：這裏有一隻脱肛的貓貓找家長。我朋友跟我説：也太適合你了吧！喵：我：？？？

@L1998C：我弟在路邊撿來的貓貓，見了一面覺得他就是我的崽。

@加冰可口可樂_：一百塊被我姐買回家一個多月，已經驅蟲打了一針疫苗，我姐又撿了一隻流浪貓，但是隻能養一隻，就把你給我了。

@蘇西小姐有個七：2020年初，我問媽媽我能不能養一隻小貓咪，yi情來了之後擱置了。四月一個雨天，外婆在菜市場撿到一個牛奶盒子，一看裏面怎麼有隻連眼睛都沒睜開的你，外婆説你太小了肯定養不活，帶你回去喵喵幾天嚇嚇老鼠，我央求外婆和媽媽讓我來養你，從未養貓的我，好歹把你一把屎一把尿養大啦！

@竹萱42：下班回家路上看見的貓貓。因為平時看見貓就走不動道，牠當時又特別小一隻，就蹲下來拍照給朋友看，結果牠爬上我的包躺下了。陪牠玩了一會兒，然後就把牠帶回家啦！

@Kmswzadm：我的小貓已經在家裏11年多了！那天本來想好要收養一隻胖橘的，整個流浪動物救助中心裏只有一隻小橘貓。阿姨説等一下再幫我拎牠出來，現在是吃飯時間。然後我就看到一隻小狸花被胖橘兇得不敢走過去吃飯，躲在角落裏很害怕，然後我就跟阿姨説，不要胖橘了，要這隻狸花。

@無糖果汁加冰_：我爸拿麻袋裝回來的！

@苦糖丸：我大三那一年從村裏鄰居家抱來了她，到現在已經有七八年了。一開始家裏沒條件科學養寵，就我們吃啥她吃啥，那個時候也沒有錢給她做絕育，所以她也做過好多次媽媽（感覺很對不起她）工作之後有了收入，立刻就把貓糧和絕育給她安排上了，我的貓咪是全世界最乖最温柔的寶寶！

鏟屎官們的答案看得我好感動，眼睛裏進了沙子。你還記得你家貓貓與你的第一次相遇嗎？

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