家中主子怎麼來？除自來和領養外　他宿醉時竟拐了一隻流浪貓回家

Hello，大家好，我是小椰子。還記得，當初你家貓是如何「混」進家門的嗎？



Part 01

你聽說過萬物守恆定律嗎？

有的貓追上門求人領養，也有的貓莫名其妙就被人帶回家了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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前幾天，網友@小洋芋 不過是喝了一頓大酒的功夫，早上醒來就發現自己身邊多了一隻不認識的貓！

小金豆：媽你醒辣！你把我贖回來辣！

網友努力回想，昨晚究竟發生了什麼，但手機眼鏡包包全不見了，只能根據銀行卡的餘額，推算出這隻牌子貓大概花了她三千塊。

一開始，網友還有些竊喜，覺得自己眼光很好，喝醉了還能挑個這麼好看的小貓咪回來！

不過她很快發現，這貓是有點心機在身上的——牠不僅趁着網友喝多不清醒，誘惑她付錢帶牠回家，還在家一頓撒嬌，婊天婊地婊空氣~

搶原住民的窩；賤兮兮地惹大貓生氣，然後立刻翻肚皮認錯；最最重要的是，因為太可愛，牠把網友流轉在大貓身上的目光全都奪走了…

每次看到大貓無可奈何的樣子，網友都不知道該怎麼跟牠解釋…

害，都是媽那天晚上喝多犯的錯！

Part 02

看到網友@凍檸無糖走冰 的故事，忍不住分享給你們，因為實在是太好哭了嗚嗚。

一個月前，網友在樓下偶然遇見了一隻四五個月大的流浪小橘。就是這個小可憐↓

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小貓特別瘦小，但非常親人，每次一聽到腳步聲，就馬上跑過來和她貼貼。所以，網友給牠取名叫做「貼貼」~

隨着天氣越來越冷，流浪貓能找到的食物也越來越少，加上小橘年紀小，總被其他貓欺負搶不到吃的，所以網友每天都和老公一起下樓找貼貼然後餵餵牠。

日子長了，自然也有了感情，奈何家裏已經有2隻原住民了，擔心自己沒有精力再照顧好第三隻貓，網友就打算在附近幫牠尋找合適的領養家庭。

直到前兩天，網友在家總能隱隱約約聽到樓道裏有小貓咪的聲音，透過貓眼，她竟然看到貼貼就坐在家門口默默地等着！

有鄰居開門的時候，牠就害怕地跑到一邊躲起來；等人走了，牠又重新坐回來…

天那麼冷，牠就一直坐在那兒一直等。要知道，網友家住的可是11樓啊！無法想象，一隻四個月大的小貓咪是怎麼一層一層爬上樓找到網友家的…

想到這裏，網友再也繃不住了，她立馬揣起貼貼直奔寵物醫院，做完體檢和驅蟲後，馬不停蹄地帶回家養了！

Part 03

不看不敢信，竟然有這麼多人莫名其妙就有貓了！

@夢夢今天熬夜了沒：

送子觀音（貓與愛的世界）

「我家黑煤球是在一個大冬天的清晨，牠媽媽叼着來的，扔下就走，頭也不回，跟送子觀音似的！」

@貓娘咆哮：

自來貓（貓與愛的世界）

「依稀記得，那天我睡覺忘記關窗戶了，結果第二天醒來，就發現有隻貓在我房間的角落裏…」

@乾錢不缺錢錢：

還債貓（貓與愛的世界）

「我家的屬於賣身還債，當時我坐在路邊吃燒烤，這貨跳上桌給我燒烤踹了」

@大佐提莫莫君：

「我爸喝多後借酒行兇，愣是綁架了一隻流浪貓回來…小貓倒也不認生，任由我爸扛在肩上帶回家了。回家後才發現這傢伙還是個日系少年，起名大佐！」

……

嘖嘖嘖，不懂就問，現在的小貓咪都這麼不矜持了嗎？難道牠們不知道不拒絕＝投懷送抱麼？這種小貓可千萬別讓我碰上，不然的話…

二話不說，趕緊！立刻！馬上！綁架回家啊！😍所以，你家貓是怎麼「混」進家門的呢？

延伸閱讀：長毛貓成年後大崩壞 飼主曬3年對比照：軟萌小天使變邪惡老巫婆▼▼▼

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】