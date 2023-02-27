巨型紐芬蘭犬硬擠沙發　向爸爸撒嬌影片爆紅　網民：心被融化了

國外有名飼主日前在社交平台TikTok上分享一段影片，拍下家中紐芬蘭犬似乎沒有意識到自己有著「超巨大」的體型，硬是要和爸爸擠在狹小的沙發上休息，經過幾次嘗試後還是失敗，愛撒嬌的模樣與驚人身形形成強烈對比，意外在TikTok上引發討論。



從TikTok用戶@shaunaconno上傳的影片中可以看到，才9個月大的紐芬蘭犬「富蘭克林」（Franklyn）看見躺在沙發上休息的爸爸，不顧自己的身形有多「巨大」，還是硬要把自己塞在縫隙中一起取暖，但最後還是沒有成功。可愛的影片一出，累積超過1800萬次觀看次數，融化許多網友的心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼巨型紐芬蘭犬硬擠沙發向爸爸撒嬌▼▼▼

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富蘭克林的飼主「薛娜」（Shauna）表示，雖然富蘭克林還未滿一歲，但是早在八週大時體重就已經快飆破10公斤，雖然早就知道紐芬蘭犬是隻巨大的犬種，但因為家族裡的人身高都超過180公分，因此表示富蘭克林「非常適合我們家飼養。」

紐芬蘭犬體重大約落在45到50公斤之間，雖然有著宛如大熊般巨大的體型，但紐芬蘭犬的個性既溫馴又忠心，更是易於訓練，因此被「美國犬業俱樂部」推薦為「最適合養有孩子的家庭飼養」的犬種之一，但也因為體型關係，需要比其他狗狗更多的活動與散步時間。

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