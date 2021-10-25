70kg藏獒散步被誤認是獅子　路人不敢靠近　爸澄清巨獸都愛撒嬌

英國42歲男性Shaun Kingsnorth養了一對藏獒（Tibetan Mastiffs），出門遛狗時路人常誤認牠們是獅子。但Shaun認為牠們是「溫柔的巨犬」，喜歡像小型犬一樣擠在沙發上。



這對藏獒中公犬是2歲的Bear，母犬是1歲的Amira。現在Bear四肢著地時已與Shaun 6歲小兒子一樣高，後腿站立時則和182公分的Shaun一樣高。而牠的體重則高達70公斤，成年公犬體重可達95公斤。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Shaun稱牠們是最忠誠、充滿愛的狗，遛狗時大家看到牠們巨大的身形及金色毛都以為Shaun在「遛獅子」。

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Shaun是2019年在臉書上初次看到6個月大的Bear，他的前任飼主因為牠龐大的體型而放棄養牠。Shaun說：「我第一眼看到牠就愛上牠，但我們知道養這麼大的狗會是個挑戰。」

Shaun飼養Bear半年後，羅馬尼亞一家救援慈善機構聯繫他，問他是否有意願再認養Amira。Shaun跟伴侶決定接下這個任務，將Amira接來英國與他們和4個孩子同住。

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Shaun提到：「有時我們會坐在牠們身上，牠們會跳起來試著坐在你的腿上，感覺牠們自認是小型犬。」

農場建築工人Shaun指出2隻狗每天都須要外出蹓躂數次，他常帶牠們一起去工作。他表示：「我很幸運工作時能帶著牠們，讓牠們在田野間跑來跑去。」

▼▼同場加映：台灣有一名網民在社交網站上分享，雪橇犬「哈哈」在半年前跟附近的小黃狗結怨，現在每次散步的時候，只要遇到小黃，牠就會一路憤怒地對著哈哈狂吠，直到他們離開。到底半年前的那天，兩隻狗狗發生了什麼事情，又會令小黃如此深仇大恨呢？▼▼



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▼▼同場加映：這次在黑龍江哈爾濱，便有一隻阿拉斯加雪橇犬作出了英勇的救援行為，被人稱讚。當時女店員在蹲下時突然暈倒在地，店裏只有一隻阿拉斯加雪橇犬桃子，與一隻西摩犬。牠們看到出了狀況後，作出了截然不同的反應。▼▼



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】