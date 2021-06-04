牧羊犬出生五個月「跟人一樣高」　背影激似《銀魂》巨獸「定春」

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-04 08:02

貓貓狗狗的生長，隨著品種不同，體格也大不相同。日本最近有位網友，愛犬才養了五個月，竟然就長出了和人幾乎差不多的體格，照片PO出後令許多網友嘖嘖稱奇。

根據日本媒體《ねとらぼ》報導，日本twitter網友「kaninabe776」最近分享一張照片，圖中可以看到一個人正在廚房整理東西，旁邊則有隻網友飼養的狗，似乎正在好奇地站起身來觀察。不過這隻已經成長到與人體身高無異的毛小孩，其實才出生不過五個月而已。

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kaninabe776表示，這隻愛犬是一隻公的「白色瑞士牧羊犬」，名字叫做「hikaru」。從兩個月前的照片來說，還看得出hikaru仍在成長期，沒想到短短幾個月過去，居然已經長成可以和人類比肩的身姿，讓他自己也感到相當意外。

網友們表示「有夠可愛」、「才五個月？這是狗嗎？」、「還會再變大一點吧」、「好想從後面抱抱他」、「好像《銀魂》中的定春喔」、「我家的牧羊犬2歲半有48公斤」、「太大隻了吧」、「喔喔毛茸茸的超可愛」、「臉很可愛的大狗狗最棒了」、「不知道以後會長成多大」、「這體格根本是布偶裝了吧」。

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