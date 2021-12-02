西伯利亞雪橇犬養8個月竟長成23kg巨狗　爸媽想抱都抱不動

狗狗的成長比人類快很多，1歲就已是成犬，尤其是大型犬，從剛出生的巴掌大，很快就會長成抱不動的體型。一名飼主記錄下雪橇犬每個月的樣貌，感嘆「狗狗的一個月真是時光飛逝」。



一名日本飼主喜歡在Twitter分享愛犬雪橇犬「Apollo」的生活點點滴滴，他從Apollo還是幼犬時開始養，一個月大時的Apollo還能坐在人的大腿上，一臉稚嫩無辜的模樣相當可愛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

過了一個月後，兩個月大的Apollo還是能坐在腿上，但是體型已經大了一倍，臉部也愈來愈有雪橇犬的樣子，飼主感嘆：「下個月開始可能就沒辦法再用這個姿勢拍照了吧」。

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再來第三個月，Apollo仍舊達成坐人身上的成就，只不過體型又更巨大的牠必須四肢蜷曲起來，才能躺在飼主伸直的腿上。

今年八月Apollo已經八個月大，身形完全長成一隻成熟雪橇犬的模樣，體重達23公斤，已經是飼主無法輕易抱起的程度了。

飼主表示，Apollo以前容易拉肚子，隨著長大腸胃也愈來愈健壯，現在很少腹瀉了，食慾旺盛很少把飯剩下來，但唯獨飲用水不會喝完。

飼主說Apollo個性溫柔友善，親人也親狗，唯獨在妨礙牠用餐和玩最喜歡的玩具時，會不滿地吠叫，但牠不會咬人，很懂得自我控制。

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