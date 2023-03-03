拉布拉多犬項圈AirTag突然神秘消失 急開定位聽到嗶嗶聲近在咫尺
撰文：COOL潮流生活網
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國外有名網友前陣子家中迎來了短暫的寄養拉布拉多犬，為了防止牠走失，特地在項圈上放上追蹤器，沒想到這天卻發現追蹤器不見了，嚇得趕緊拿出手機開啟定位，這時狗狗肚皮裡居然發出了「嗶嗶聲」，讓這名網友聽了心裡發寒⋯⋯原來，追蹤器早已被狗狗吞下肚。
AirTag遭狗狗吞下肚！開定位「肚皮狂嗶嗶叫」
綜合外媒報導，這名住在美國的飼主「莫蒂默」（Colin Mortimer）日前發現戴在狗狗「Sassy」項圈上的AirTag不見了，翻遍家中各個角落都找不到，原以為是外出散步的時候遺失，但拿起手機開啟定位尋找時，發現追蹤器根本就在家裡。這時，狗狗肚子居然傳出「嗶！嗶！嗶！」的聲音，讓主人當場嚇傻，這才驚覺原來追蹤器早已被愛犬吞下肚。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼AirTag遭狗狗吞下肚▼▼
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幸運的是，經過催吐之後，Sassy順利把AirTag給吐出來，身體也沒有大礙。莫蒂默推測，應該是狗狗在玩耍的時候不小心把追蹤器吃下肚，「當聽見聲音來自牠的肚子時，我馬上就知道事情麻煩了。」而從莫蒂默發出的推文中也可以看到，當時被吞進肚的AirTag印有狗狗的表情符號，還充滿咬痕。
AirTag是蘋果公司（Apple）2021年4月推出的物品追蹤器，幫助無數人找回丟失的重要物件，也有許多人會拿來用在寵物或小孩身上以防走失。但蘋果公司未曾表示過AirTag適用於非物品用途，就有獸醫表示，AirTag雖防塵防水，但不排除被吞下肚後有漏電可能，飼主使用時都須格外小心。
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