狗狗總是跳牆離家出走　主人偷偷給牠裝鏡頭　揭令人傷感萬分真相

韓國的一個農家院裏，有一隻狗狗經常趁主人不備，就一展自己的「上乘輕功」，直接逃出家門。



牠的名字叫「金東」，平時可沒少讓主人操心。

每次發現牠越獄，主人都着急忙慌地追出去，然後一人一狗，在眾目睽睽之下上演一場「貓捉老鼠」的遊戲。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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奈何金東年輕力壯跑得快，主人實在追不上。她苦苦尋找許久，又詢問了附近的鄰居，可惜都沒有狗子的消息…

可當她回到家裏，卻看到金東乖乖地在院子裏和其他小夥伴一起玩耍。

由於擔心牠的安全，主人決定用鏈條將牠鎖在家裏…可即使這樣，牠依舊對外面的世界蠢蠢欲動，吠叫個不停。

主人尋思着，牠可能是運動量不夠在抗議，於是就抽出更多的時間陪牠散步，逛公園。可問題依然沒有被解決…

一旦脱離束縛，金東就會想盡一切辦法「越獄」，有一次，被主人逮了個正着…所以，外面到底有什麼東西吸引着牠？

主人十分疑惑，她決定要搞清楚真相，於是給金東的脖子上帶了一個小型攝像機，想看看牠每天出去做什麼…

只見牠匆匆忙忙地穿過大街小巷，似乎趕了很遠的路。

然後，到了一片杳無人煙的小樹林。主人突然想起來，這個地方埋葬着牠早已病故的弟弟「恩東」。

兩隻小狗是一起抱回來的，彼此關係深厚，可惜弟弟很早就因病去世了，主人就把牠埋葬在那片樹林裏。

可她不知道的是，原來金東一直會去看牠。得知真相的主人，幾度哽咽…

看到金東如此想念自己的弟弟，主人便親自帶着鮮花，陪牠去看望。雖然恩東沒能躲過無情的病魔，但是能夠擁有這般惦念自己的家人…

相信彩虹橋另一端的牠，一定也會感受到幸福吧！❤️

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