狗狗從布達拉宮回來後肚子發出怪聲　媽檢查下大驚：牠私藏紀念品

嗨，我是小軟柿子。你永遠想不到，能從狗肚子裏找出什麼？



Part 01

前段時間，網友帶着愛犬「熊熊」去布達拉宮自駕遊，可回來後，她發現一件怪事：

家裏總會莫名地響起石頭撞擊的聲音。

她覺得疑惑，卻又找不到聲音的來源，直到有一次撫摸熊熊的肚子，才發現裏面硬邦邦的，輕輕晃動還能聽到石頭的聲音！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網友震驚，趕緊把狗子送到寵物醫院檢查。拍完片子，發現這貨肚子裏竟然裝着四塊拳頭大小的鵝卵石……

好在通過手術順利取出來了，熊熊的身體也並無大礙。但網友還是十分害怕……

她尋思着，這應該是熊熊從布達拉宮帶回來的紀念品。待牠康復後，狗贓並獲，就是一頓「批評教育」！

Part 02

小主人用奶嘴跟狗子「Gemini」玩巡迴遊戲，結果一個不留意，牠吞下去一個。

沒過多久，Gemini就開始嘔吐。牠跑到主人身邊委屈巴巴地蹭蹭，好像在求救一般……

主人很快帶牠去了醫院。檢查後發現了肚子裏的奶嘴，由於位置比較偏，最後決定做手術。

主人也是一臉愁容，他既擔心Gemini，又頭疼高達4500美金的手術費。

但為了狗子，只好賣掉自己的車來籌手術費！好在一切順利，Gemini也逐漸好轉。

對於自己賣車這一決定，主人並不後悔，畢竟家人才是最重要的！

如果遇到狗狗誤吞異物的情況，主人不要驚慌，可以先嚐試以下幾種方法：

幫狗狗催吐，用手伸進喉嚨幫忙摳吐；如果失敗，需儘快送醫進行專業催吐；若上述兩種方式都無法解決，可以考慮通過手術解決。

不過，還是需要主人們多多關注狗狗的異常舉動，儘可能第一時間發現問題。

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