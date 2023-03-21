寵物趣聞｜比特犬與寵物店員打電話互動　可愛溫馨畫面融化眾人

史上最萌顧客！國外有名飼主日前在抖音（TikTok）上傳一段影片，拍下家中比特犬撥打了一通「惡作劇電話」，與寵物店店員一來一往的互動，搭配上主人放上的搞笑字幕，讓在場所有人都被這可愛又溫馨的畫面融化，更在網絡上吸引上千人朝聖觀看。



從抖音用戶@heymynamesluna上傳的影片中可以看到，棕白相間的美國比特鬥牛犬「露娜」（Luna）面前的手機正和一間寵物店通話中，手機另一端的店員先是禮貌地詢問「請問有什麼可以幫助您的？」露娜則開始對著手機「凹嗚凹嗚」的狂叫，惹得店員大笑表示「對不起我們不賣那個喔！」讓一旁的主人也笑翻表示「這是我最愛的一通惡作劇電話！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼比特犬與寵物店員互動▼▼▼

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雖然不知為何手機會撥給寵物店，但是可愛的露娜征服店員的心的畫面被分享到網絡上後，影片累積超過1500萬次觀看次數，大批網友湧入留言直呼「這種顧客最可愛啦」、「店員上班上得一定很開心」、「狗狗：請你的經理出來」、「希望店員本人能看這支影片。」

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