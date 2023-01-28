寵物趣聞｜金毛尋回犬穿鞋後不懂走路　笨拙步伐意外爆紅笑翻網民

有名住在加拿大的金毛尋回犬飼主最近在社群平台抖音上傳一系列影片，分享自己因為擔心寒冷的雪地會對狗狗的腳掌造成傷害，因此在散步前幫愛犬的四隻腳都穿上鞋子，沒想到狗狗被套上鞋後居然忘記怎麼走路，慢慢邁開步伐的笨拙模樣在網路上爆紅，引發討論。



人家不會走路了！阿金「軟趴趴步伐」意外爆紅

從抖音用戶@tucker_the_golden20上傳的影片中可以看到，被套上鞋子的阿金「塔克」（Tucker）先是呆站在原地不敢動，聽到主人聲聲喚後才鼓起勇氣邁開步伐，沒想到不習慣穿鞋的牠腳步變得「超喜感」，直接忘記怎麼走路，還不時低頭盯著自己的腳看，滿頭問號的呆萌模樣讓一旁主人看了笑翻。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

後續上傳的第二支影片則拍下塔克穿著新鞋在下著雪的戶外，一臉小心謹慎的牠慢慢的跨出腳步，但四隻腳還是不斷地往後踢，看起來仍無法適應穿著鞋子散步，面對主人的呼叫更是一臉無奈，可愛又可憐的模樣讓許多網友看了都忍不住留言直呼「我真的笑不停！」

▼▼▼即睇塔克的笨拙步伐XD▼▼▼

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一系列影片被分享到網絡上後，迅速累積超過60萬次觀看次數，吸引許多網友留言「真的太可愛啦」、「像極了穿上高跟鞋後的我」、「狗：媽我不能穿這個出去啦，會被朋友笑」、「哈哈哈我家狗也會這樣！」影片意外走紅，也讓飼主搞笑表示「要準備和球鞋品牌簽約了！」

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