寵物趣聞｜一次養5隻金毛尋回犬是甚麼體驗？　網笑：甜蜜的負擔

這真的是「甜蜜的負擔！」國外有名飼主家裡一口氣養了五隻黃金獵犬，照顧體型不小的狗狗們佔據掉了她大部分的時間與空間，這天她發現狗狗們全都坐滿了沙發，讓她完全沒地方坐，看了又好氣又好笑。溫馨日常被分享到網絡上後，吸引大批網友湧入討論。



從TikTok用戶@5_shadesofgolden上傳的影片中可以看到，飼主的兩張沙發全被四隻阿金佔滿，讓她傻眼直呼「那我現在要坐哪？」鏡頭一轉，還可以看到有另一隻阿金站在地上搖著尾巴，可愛模樣彷彿在說「媽媽你可以跟我一起坐地板！」有著五隻甜蜜負擔的模樣在TikTok上爆紅，讓人看了超級羨慕。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼5隻金毛尋回犬集於一家！▼▼▼

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從其他影片中可以看到，這五隻阿金都對主人忠心耿耿且黏人，平常會在飼主要出門去上班時排排依序在樓梯上坐好目送主人出門，乖巧又可愛的模樣讓許多網友看了都直呼「這根本就是我的夢幻生活吧！」而飼主也在留言處搞笑表示「我每次看到這幕都不想出門！」

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