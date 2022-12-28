寵物趣聞｜哈士奇媽媽誕下6隻混種寶寶　專家吃驚：生父竟是牠

混血的米克斯會帶有爸爸和媽媽的體徵，一戶人家的哈士奇產下六隻捲毛小狗，但除了毛色以外其他特徵都非常微妙，調查之後才知道原來「鬧出狗命」的爸爸也在這個家中。



南韓節目「TV動物農場」到一戶人家採訪，他們家誕生6隻小狗，飼主只知道這些小狗是家裡的母哈士奇所生，但這些幼犬除了體形和毛色像哈士奇以外，卻帶有一身捲捲長毛，耳朵下垂，鼻吻和臉型也跟二哈有落差，讓人難以聯想生父是誰。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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由於哈士奇媽媽還沒來得及做絕育手術，飼主本來以為牠是自己跑到外面去懷孕的，後來再仔細追查才發現，生父竟然是家裡養的馬爾濟斯！隨節目來訪的寵物專家也對於這幾隻小狗是哈士奇和馬爾濟斯的混種感到驚訝。

這幾隻小傢伙雖然長得不太像哈士奇，但在體能和個性上卻完美繼承媽媽「拆家」的基因，沒事就喜歡打翻東西，或者去水坑裡打滾弄得全身髒兮兮，主人就得一隻一隻幫牠們擦乾淨，唯有在牠們睡覺的時候，「一打六」的飼主才能暫時鬆一口氣。

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