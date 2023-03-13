狗狗以為家裡無人而放飛自我　看見媽媽後立刻目瞪口呆懷疑狗生

應該不少鏟屎官都會好奇，脫離自己視線的情況下，毛小孩會不會出現什麼脫序行為。國外有隻超無厘頭的美國卡可犬泰迪男孩（Teddyboy）的主人根本不需要裝攝影機還是偷偷地觀察，因為她當場就把泰迪男孩抓的正著。



前幾天，泰迪男孩的媽媽獨自在客廳的沙發上休息，怎料泰迪男孩不知道是太得意忘形還是腦霧失憶，直接把所以戒心都拋到腦後。只見牠嘴叼著拖鞋衝進客廳，可能平常這個時間媽媽都不在家，所以牠才敢大剌剌的闖禍。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼被媽媽捉到正的Teddyboy▼▼▼

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但當牠看見媽媽的那一刻起，牠知道自己的狗生即將迎來一波高潮，想到後果馬上石化原地無法動彈。不過據飼主所說，好險這隻拖鞋在報廢前被阻止，只是如果下次媽媽真的不在家時，就真的不知道這拖鞋的下場了。

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