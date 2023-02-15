拉布拉多犬被鄰居拖回家後　怒砍18刀棄屍　兇手卻表示：我怕狗！

大家好，我是小軟柿子。

前幾天，在河南鄭州，發生了一個慘無人道的悲劇。



牠的名字叫「葡萄」，剛8個月大，是一隻具有阿諾雙血統的拉布拉多↓►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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因為性格呆萌可愛，葡萄一直是全家人的心肝小寶貝。可1月27日這天，牠被同小區一男子殘忍殺害了，砍了整整18刀。

被發現的時候，葡萄已經奄奄一息，牠被隨意地塞進編織口袋裏，扔在了小區垃圾桶附近。聞訊趕來的主人，看到的已經是一具冰冷的屍體。

他無法接受這個現實，為了搞清楚葡萄究竟經歷了什麼，決定立刻報警調取物業監控。

時間回到1月27日17點55分，主人因有事外出把葡萄獨自留在家中，沒想到，牠卻自己偷偷開門跑出去了。

10分鐘後，牠搭乘電梯出現在五樓的空中花園。又過了一會，葡萄似乎想要回家卻迷路了，牠再次進入五樓電梯。

一位好心的鄰居發現了牠，並將牠送到了一樓的小區大門。因為單元樓內只有電梯內裝了監控，所以，這是葡萄受傷前最後的畫面。

主人推測，殺害葡萄的男子應該是在一樓看到了牠，然後一路拖回了12樓。19點左右，葡萄已經被砍傷。

該男子拖着被葡萄鮮血染紅的編織袋步行到11樓，然後進入電梯，到達了B2層。

當時葡萄還活着，卻被直接扔到了垃圾桶附近。一路拖行，導致電梯裏、樓道里、地下室裏全是血跡，血腥味極重。

19:39分，有居民聽到了狗狗的慘叫聲，便向物業反應。20:15分，主人得到消息迅速趕到現場，看到葡萄的屍體後第一時間報警，然後順着血跡找到了兇手的家……

可警察敲門時，男子卻一直不肯開門。主人死守在門口，誓要為葡萄討回一個説法。

最後在警察的介入下，男子對自己殺害葡萄的事情供認不諱，但語氣中卻沒有任何愧疚的意思。

他説自己怕狗，但葡萄在他家裏又蹦又叫，自己怕被「傷害」才會打死牠。

那麼問題來了：葡萄是如何出現在他家的呢？對於一個怕狗的人來説，看見狗狗大多會選擇繞道走，又怎麼會把狗狗帶回家呢？

面對主人的質疑，男子一口咬定自己「不知道」。但退一步講，即便是出於自保，連砍十幾刀也過於殘忍了，這是赤裸裸的虐殺！！！

而且從之前的監控中不難看出，葡萄的性格温順，乘坐電梯時並未吠叫和攻擊陌生人，甚至主動趴在角落……

主人表示一定要為葡萄討一個説法，不能讓牠死的不明不白。但無論如何，那個天天纏着自己撒嬌的小可愛，都再也回不來了……

有些時候，真的寧願狗狗不要那麼信任人類，能夠保護好自己......

目前男子已被當地派出所刑拘，後續處理方案尚不清楚，我們希望壞人可以得到應有的懲罰。

也希望葡萄回到汪星後可以幸福快樂，來生再無傷害！

解決問題的方式明明有很多種，為何非要選擇最殘忍的那個？

還是那句話：可以不愛，但請不要傷害。

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