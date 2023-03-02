狗狗忠厚又老實？愚蠢的人類你被牠利用了　動物心理教授這樣說

一說到狗子，大家腦海裏首先出現的形容詞就是：憨厚、單純、忠誠…和那些陰險雞賊的小貓咪才不一樣呢！然而，真的是這樣嗎？



狗子很憨厚？實驗結果大吃一驚！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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瑞士蘇黎世大學有一位專門研究狗狗心理的教授Marianne Heberlein，通過一系列的試驗，戳破了狗子「憨厚」的假象~

起因是因為同為養狗人的她，經過日常的細心觀察，發現自家幾隻狗子經常會想盡各種辦法搶東西。

比如，其中一隻狗子正獨佔最舒服的狗窩，另一隻狗子就會一驚一乍的假裝看到院子裏有什麼不得了的東西，以此來吸引狗窩上的狗子去看熱鬧。

再趁著這個空檔，迅速搶佔空下來的狗窩，剩下傻狗子獨自風中凌亂…

極具科研精神的Marianne教授就很好奇：「所以，狗會欺騙同伴，那牠們會欺騙人類嗎？」

於是她就帶領自己的團隊做了一個實驗，最後的結果讓所有人…嗶了狗了...

第一階段：

首先，他們隨機找來了27隻品種各異的狗子，並給每隻狗狗都安排了兩位鏟屎的（也就是54位~）。

這兩個鏟屎官分別被賦予了不同的人設：

A：只要狗子撒嬌就會給東西吃的好鏟屎官

B：不僅不會給狗子吃東西，還會搶走食物的壞鏟屎官



經過一段時間的相處，狗子很快摸清楚了兩位鏟屎官的行為方式：雖然平時一起玩耍都很開心，但只要嘴饞了，牠們就會、也只會去找好鏟屎官。

第二階段：

實驗人員在參與實驗的狗子面前擺放了三個箱子：

A：裝著最愛吃的狗狗香腸

B：裝著味道平淡的狗糧

C：空盒子

然後讓兩位鏟屎官分別帶著狗子去開箱子，結果非常的出人意料、又高度相同。當好鏟屎官和狗子一起時，牠就會暗示幫牠打開有香腸的箱子；但當壞鏟屎官和狗子一起時，牠就會讓人幫牠開空箱子…

到底為啥這樣做？團隊分析：也許是因為帶著好鏟屎官找到香腸，自己也有一份；但帶著壞鏟屎官，不管找到啥也不會分給自己，乾脆不要了！

Marianne表示：「牠們的行為並不會堅持什麼嚴格的規則，而是在考慮有哪些選擇」。

也就是說，狗子很會利用人類達到一些目的，且並沒有傳統觀念裏那麼有原則…

狗隻訓練達人有妙招，看看你中計了嗎？

除了被利用找吃的，狗子還有很多小技巧。

在和人類相處的3萬年時間裏，我們都以為：狗——是被人類馴服最成功的動物。

但其實，到底是你馴服了狗子？還是狗子馴服了你呢~

第一招：叫喊模式直到心軟

當把狗狗放在籠子裏想要培養其獨立性的時候，或是不讓牠上牀、不讓牠吃零食時，牠就會機智地開啓叫喊模式，直到你去抱起牠、滿足牠！

從此以後，只要狗狗一叫，你就會像被馴服的乖寶寶一樣，牠想要什麼都可以。

第二招：絕食模式討食美味

當挑嘴的狗狗不想吃面前的東西時，牠就會先繞著盤子嗅一圈，然後弓起背趴下，裝出傷心失望的樣子…即使食物被遞到嘴前，也要扭頭絕食。

重複這個絕食「療法」，用不了多久，笨蛋主人就會千方百計地給狗狗尋找各種愛吃的零食了！

第三招：巧妙拒絕丟球遊戲

主人很喜歡把球球扔出去，然後讓狗狗撿回來。

碰到這種情況，聰明的狗子會裝糊塗堅持不去撿，讓主人自己跑去撿球。只要堅持下去，主人就會親自為狗狗表演拋球、接球的遊戲啦！

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第四招：機智擺脱牽引繩

機智的小狗才不會被牽引繩制約住自由的腳步呢！

如果主人堅持要狗狗跟著他們走，只要簡單的一聲尖叫就會把他們帶到狗狗想去的方向上，或者突然大力奔跑起來，強壯狗狗可比人類要有力氣的多~

第五招：犯錯立刻假裝無辜

假如不小心犯錯，尿濕了主人的枕頭、或者打碎了心愛的花瓶？

沒關係！只要眼神一定要無辜，最好泛起點點水光，再配合幾聲弱弱地哼唧…沒有人捨得懲罰這樣可憐的小狗~

仔細回想一下，你是不是被狗子利用了呢？

不過，雖然這是狗狗的小心機，但有這樣一條可愛的小生命在豐富你的生活、獲得你的關注，這可能才是人類愛狗狗的初心吧！

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