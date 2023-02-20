日本松鼠狗吃番薯畫風突變　大show傲人二頭肌加六塊腹肌看傻網友

不同於一般松鼠狗的軟萌風格，日本這隻松鼠狗「畫風超突變」，不但全身看起來像長有精實肌肉，甚至連腹部都有巨巨們自歎不如的「冰塊肌」，猛男身材與可愛臉蛋形成強烈對比，讓許多網友看傻直呼「感覺被牠揍一拳會受傷！」



可愛松鼠狗「大秀傲人肌肉」網友看了自歎不如

飼主在Twitter帳號@harepiyopiyo發布的貼文中寫下「我在廚房偷偷吃烤番薯就過來了，狗狗的嗅覺好厲害。」原來，松鼠狗「波奇」（Pochi）聞到從廚房飄出來的番薯香氣後就跑過去想「分一杯羹」，就這樣站直身體咬著主人手上的烤番薯，沒想到蓬鬆的毛髮以及厚實胸膛讓許多網友大歪樓，猛一看還以為波奇是隻渾身肌肉的「猛男松鼠」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼肌肉松鼠狗Pochi大秀傲人肌肉▼▼▼

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從其他貼文中可以看到，今年8歲的波奇看起來像有著「傲人肌肉量」，超厚實的胸部就快要擠爆小小的背心，宛如健美先生的完美體態讓牠在網路上享有不小人氣，更讓主人異想天開，將波奇胸腹的毛特地美容成完美無瑕的六塊肌形狀，簡直就是狗狗界的「小館長」。

神奇的照片一出，讓許多網友看了都留言直呼「看起來也太壯了吧」、「最好笑的是馬賽克的部分」、「肌肉超發達！」、「跟可愛的臉蛋差距好大」、「看起來超有男子氣概」、「肌肉的力量看起來可以勒死人耶。」

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