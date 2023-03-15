日本貪吃鬥牛犬想吃零食卻裝酷扮鎮定　主人錄影分享後意外爆紅

日本有名飼主最近在社交平台IG上分享一段影片，拍下家中愛犬明明超級貪吃，在聞到零食的香味時卻連頭也不轉，僅僅側眼偷瞧故作鎮定，宛如人類般有戲的「耍帥」小表情全被主人用手機記錄下來PO網，意外爆紅。



從IG帳號@kintaro0522上傳的影片中可以看到，7歲的鬥牛犬「金太郎」臉轉側面、斜著眼睛盯著主人手上的零食，「視線鎖定」的模樣彷彿在說「好香喔⋯⋯」但儘管眼神充滿慾望，金太郎還是故作輕鬆與滿不在乎，最後終於忍不住來才回頭討食，口嫌體正直的舉動可愛又搞笑，讓不少網友看了都融化直呼「美食雷達超靈敏！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼貪吃金太郎與牠的可愛日常▼▼▼

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從其他貼文中就能發現，金太郎平時表情相當慵懶呆萌，天真無邪得眼神與可愛日常為他在社交平台上擄獲不少粉絲的心，過去就曾因為一臉呆滯的戴上「兇猛鬥牛犬」的頭套而在網絡上掀起話題。而這次有趣的影片一出，也吸引不少粉絲留言表示「這眼神根本道盡一切」、「想吃就說嘛～」、「真的太可愛啦。」

同場加映：日本貪吃法國鬥牛犬等食吹口水氣球被錄下 呆萌模樣擄獲網友歡心

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