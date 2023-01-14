日本大丹犬暴風式成長　3個月從小奶狗變巨人　成長影片震驚網友

狗狗的平均壽命比人短，所以相對成長速度和週期也是大幅超越人類。一名飼主分享家中大丹犬的成長歷程，僅僅三個月就從小狗長成成犬的模樣，相當驚人。



一名日本飼主養了一隻大丹犬「Karua」（カルア），從2個月大幼犬時期接回家飼養，小時候的Karua就跟一般小狗一樣，身高只到人的小腿，相當活潑愛玩，在主人腳邊蹦蹦跳跳，還會玩擊掌的遊戲。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼大丹犬Karua展現「暴風式」成長▼▼▼

+ 11

過了三個月，Karua展現「暴風式」成長，體型瞬間大上數倍，站立時頭的高度快要到女主人的胸部，然而行為卻還像一個小朋友一樣，咬著玩具的模樣稚氣未脫，讓人感覺到反差萌。

Karua的成長影片在YouTube吸引166萬觀看次數，網友直呼大型犬的生長速度真是太驚人了，還有人形容成「4月入學的幼稚園生，在暑假前就變成高中生了」。

成長快速的Karua受到飼主百般呵護，但在1歲以前不幸染上不明怪病，多次進出醫院治療，不幸於今年1月28日病逝，讓粉絲感到相當遺憾和不捨。

大丹犬是世界最大犬種之一，產於德國，個性聰明、勇敢，忠於主人，體高達70～90公分，體重45公斤以上。大丹犬易於訓練，可飼養成能力強且服從命令的警衛犬。

同場加映：3歲78kg大丹狗忘了自己已長大 一個暖心行為令網民也感到吃不消

+ 11

延伸閱讀：

大貓熊「團團」病因需追蹤 服抗癲癇藥物沒有副作用

籌不出錢為愛犬動手術 全家抱頭痛哭...血淚故事說不完

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】