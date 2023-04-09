貓貓冷知識｜黑貓不受青睞卻有這7大好處　幸運的代表會加倍愛你

從古至今許多關於黑貓的傳言沒有停過，他們是女巫的化身、他們很邪惡陰險…等，許多老一輩的人普遍也都認為黑貓不吉利，即使是現在倡導認養代替購買的社會，黑貓認養率還是比其他毛色的貓咪低。在國外，一些收容所甚至會避免在10月讓民眾認養黑貓，他們害怕貓咪在被認養回去後，為了慶祝萬聖節而遭到虐待。

文：凱倫兒／滔客



美國加州大學柏克利分校研究了貓咪毛色與被認養之間的關連性，在189位愛貓跟有養貓的受訪者當中，大部份的人表示「貓咪個性」才是他們挑選貓咪的第一條件，但是因為有貓咪毛色代表著什麼性格的說法，因此選擇認養貓咪的隱性因素偏向於「毛色」。「橘貓」一般普遍被認為性格比較親人，「白貓」給人比較冷感難以親近，「黑貓」則存在著刻板的迷信。Open Veterinary Science Journal 2013年也公布過另一項研究，黑貓所需的認養時間是最長的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一位美國攝影師Casey Christopher替收容所的黑貓拍下美麗照片，希望讓更多看見他們的美，Casey認為收容所網站上黑貓的照片總是看不清楚，尤其又是在籠子裡的時候，因此在拍攝時用了專業閃光燈讓黑貓們看起來更動人，也在後製修片時讓他們五官更為清楚。美國也為了提高黑貓認養率，特別將每年的八月十七日訂為「全國我愛黑貓日」。

其實養過黑貓的人都知道黑貓有多可愛，他們既不邪惡也不可怕，反而都是愛撒嬌的孩子，以下7個只有擁有過黑貓才知道的好，貓奴們看清楚囉！▼▼▼

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1）你的影相技術會突飛猛進

要拍到喵星人的照片已經不簡單了，更何況要拍攝黑喵星人，這會讓你的光圈技巧迅速提高！

2）買衣服或是項圈時完全不用考慮顏色

不管是什麼顏色，在黑喵星人上都是擺搭，因為黑色永不退流行！

3）許多有名的貓都是黑貓，讓你有很好的藉口買東西

像是魔女宅急便的「KiKi」、日本有名的「靴下貓」還有菲力貓...等，總有買不完的週邊商品。

4）朋友永遠都覺得你把牠們打理得好乾淨

又黑又亮的毛，永遠都像看起來剛洗完澡，其實他們自己打理得很乾淨不用你操心。

5）其實牠們是幸運的

擁有過黑貓的你一定會碰到說黑貓不好的親朋好友，為了推翻他們瘋狂查詢資料證明黑貓一點都沒有不幸運，相反的牠們在日本跟愛爾蘭可是幸運的代表喔！在日本對單身女子而言，可以帶來合適的男子！在愛爾蘭只要門口有黑貓徘徊代表好事將近！

6）在黑暗中的視力提升百倍

總是在一回家還沒開燈時、或是半夜起床上廁所時搜尋喵星人，但是一團黑黑很難找到，相信幾次後即使不開燈也可以立刻看到牠們在哪。

7）拯救一個生命獲得全心全意的愛

有了黑貓後會默默開始注意許多黑貓送養文章，才發現黑貓認養率比其他花色來的低，所以在你認養同時你已經拯救了一個生命。也或許是知道自己被認養不容易，他們會更加倍愛你，因為你就是他們的唯一。

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