黑貓｜鑰匙掉小洞內超無助　路過天使貓伸出援手輕鬆KO：小意思！

有時候比起毛小孩，人類小鬼頭反而更加難以控制和調皮，巴西媽媽日前帶兒子出門，調皮的小鬼竟讓鑰匙掉進路邊的小洞裡，手根本無法伸進去撈，正當無助時，有隻過路英雄經過，解決了他們的悲劇，這位媽媽也錄影並表示，「如果沒有拍下來，根本不會有人相信。」



影片中，可以看到這位媽媽梅拉（Luh Meira）正在嘗試各種方法拿出鑰匙，從一開始想把手硬擠進去，到後來試圖用棍子勾出鑰匙，都無功而返。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

鄰居天使黑貓輕鬆幫上大忙，助無助媽媽從小洞裏掏出鑰匙。

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不過轉機就在黑貓出現後，可能是出於好奇，貓咪也把手伸進洞裡摸索，在牠摸索一段時間後，貓貓還真的幫梅拉把鑰匙拿了出來。過程中，每當黑貓想放棄，梅拉又會指示牠再嘗試，而小黑似乎明白指令的再把手伸進去。

據了解，梅拉表示，這隻黑貓是附近鄰居家的寵物，不過牠似乎認得梅拉和她兒子，所以才會伸出援手，之後梅拉也買了個玩具給這隻救命貓。這不可思議的故事也讓不少人震驚，「應該要用貓薄荷交換的」、「也太聰明了吧」、「充滿靈性的傢伙」、「誰說黑貓會帶來壞運的？」

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