老狗去世前跑進樹林躲藏　家人終抱回救活　人狗之情感動一眾網友

在有些地方會認為「狗老不累家」，當狗狗知道自己時候快到了，會獨自離開，不讓家人給發現。近日貴州就傳出有一隻15歲的老狗狗，似乎是害怕讓家人知道自己即將去世，因此跑進樹林裡躲起來。



有媒體就在微博上傳一段影片，飼主表示自家養了15年的狗狗有一天突然走失，自己跟家人從下午五點找到半夜，才在附近的樹林中找到狗狗，發現狗狗不吃東西也走不動，身體相當虛弱。飼主也趕快將狗狗給抱回家，給狗狗餵糖水，希望狗狗趕快恢復健康。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼即睇事發經過▼▼▼

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飼主表示狗狗大概是想安安靜靜地離開，但家裡人和牠感情十分深厚，大家都希望能陪伴在狗狗身邊，更希望牠能再撐久一點。網友們也在底下留言：「乖狗狗遇到好主人」、「之前養的狗狗也是這樣」、「狗狗懂事得令人心疼」不少人表示自己遇過相同的經驗，看到這一幕也不免有些感傷。

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