三腳狗背癢抓不到　流浪夥伴見狀幫忙止癢　狗狗互助情誼感動網民

墨西哥一名網友在路上看見令人動容的畫面，一隻失去後腿的「三腳汪」似乎想抓癢，對著不存在的後肢出力卻徒勞無功。這時另一隻浪浪見狀趕緊跑上前，用嘴巴幫朋友止住背上的癢，雖然只是小小的舉手之勞，卻意外感動不少人。



根據《The Dodo》報導，原po在抖音@myriamrangel74分享這段溫暖的畫面，他本來正在參觀家裡附近一間市場，卻意外記錄下狗狗之間的友誼。影片中淺黃色的三腳汪失去了一隻後腿，不斷的抖動著消失的後肢似乎想抓癢，但無論再怎麼用力都是白費力氣。此時有另一隻浪浪靠近到牠的身邊，開始對著牠的脖子、後背等處用牙齒止癢，三腳汪抖動的後肢一度停下來，表情看起來也相當舒暢。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼流浪狗幫三腳汪抓癢，場面相當溫馨呢～▼▼▼

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值得一提的是，雖然這些狗狗一開始被認為是流浪狗，但有在地人認出這些狗狗，牠們其實有著自己的主人。無論如何，從這些小小的地方就能感覺到毛孩對彼此的愛。

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