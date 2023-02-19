天使汪冷雨夜凍到發抖仍不忘此事 女子送上衣服卻換來最感動報恩
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
毛孩子都是善良天使！一名女子在下雨的寒夜裡給狗狗送衣服保暖，狗狗卻一直亂動，最後女子才知道底下還有三隻貓咪，狗狗擔心貓貓受凍提醒人類也要照顧到牠們。
陸媒報導，福建一名何小姐1日在氣溫只有攝氏2度的下雨寒夜裡去給鄰居家的狗狗蓋衣服保暖，狗狗冷的狂發抖，卻不明原因一直亂動，鑽出溫暖的衣物。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+16
正當何小姐想阻止牠時，意外發現狗狗躲的角落裡還有三隻小貓。
何小姐表示，一開始看到狗狗時已全身發抖，給牠蓋衣服時不斷亂動，原來是提醒下面還有三隻小貓。何小姐溫柔地對狗狗說：「原來下面還有貓貓阿，對不起我知道了」，於是再給小貓補充衣物。
何小姐給貓咪也安置好後，狗狗為了表達感激，叼來骨頭要送給何小姐當作謝禮，她只能一直推辭婉拒狗狗的好意，她感嘆毛孩子的善良是我們人心無法去猜測的。
不少網友被狗狗的善良感動：「萬物皆有靈」、「動物比人真誠多了」、「也謝謝這位好心人」、「這麼懂事的狗狗太可愛了」、「天使汪」、「願這世界所有生命都能被善良對待」，還有人質疑鄰居為何會把狗丟在天寒地凍的環境，還說要飛去福建領養牠。
延伸閱讀：流浪狗亂入婚禮祝福新人 不斷蹦跳求合照 驚喜結局締造緣分佳話
+13
有片｜南韓狗狗至親祖母離世 每天哭著回昔日散步街道尋熟悉身影沙皮狗即將安樂死與主人共度最後一天 開車送往彩虹橋令人淚崩帶狗狗修毛接回家後突轉性大變咬媽媽 4個月後一通電話曝光真相狗狗以為遭拋棄 逃離寵物旅館回家狂拍大門 度假爸媽急得笑出來日本詭異熊狗嚇壞鄰居遭檢舉：家有黑熊 國寶級身份隨即曝光碰瓷黨針對遛狗者作案 尤其是不牽繩放狗 一個月成功訛詐20餘次簡單路障難倒狗狗進出 汪星人最終投降趴地 爸：想牠克服恐懼
延伸閱讀：
她「買蚌養珍珠2年」被朋友笑！打開殼發現什麼都沒哭了..結局大逆轉賺翻
她心疼流浪小奶貓想收編..一抱就被狠咬！警消趕到嚇傻直呼：絕對養不得
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】