天使汪冷雨夜凍到發抖仍不忘此事　女子送上衣服卻換來最感動報恩

毛孩子都是善良天使！一名女子在下雨的寒夜裡給狗狗送衣服保暖，狗狗卻一直亂動，最後女子才知道底下還有三隻貓咪，狗狗擔心貓貓受凍提醒人類也要照顧到牠們。



陸媒報導，福建一名何小姐1日在氣溫只有攝氏2度的下雨寒夜裡去給鄰居家的狗狗蓋衣服保暖，狗狗冷的狂發抖，卻不明原因一直亂動，鑽出溫暖的衣物。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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正當何小姐想阻止牠時，意外發現狗狗躲的角落裡還有三隻小貓。

何小姐表示，一開始看到狗狗時已全身發抖，給牠蓋衣服時不斷亂動，原來是提醒下面還有三隻小貓。何小姐溫柔地對狗狗說：「原來下面還有貓貓阿，對不起我知道了」，於是再給小貓補充衣物。

何小姐給貓咪也安置好後，狗狗為了表達感激，叼來骨頭要送給何小姐當作謝禮，她只能一直推辭婉拒狗狗的好意，她感嘆毛孩子的善良是我們人心無法去猜測的。

不少網友被狗狗的善良感動：「萬物皆有靈」、「動物比人真誠多了」、「也謝謝這位好心人」、「這麼懂事的狗狗太可愛了」、「天使汪」、「願這世界所有生命都能被善良對待」，還有人質疑鄰居為何會把狗丟在天寒地凍的環境，還說要飛去福建領養牠。

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