教你訓練狗狗使用廁所 先了解排泄相關行為 配合獎勵事半功倍
撰文：波奇網
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讓狗狗學會定點排便是每個寵物飼主都應當學會的一項技能，只是不同的狗狗存在著一定的差異，所以同一種方法可能並不適用於所有的狗狗。怎麼讓狗狗用狗廁所，這是需要飼主去多次訓練與試驗的。
想要讓狗狗了解到自己犯的錯誤，那麼一定要當場抓住牠們的行為並加以批評。如果我們是在事後才發現的，那麼就讓事情過去，早點清理掉排泄物才是真的。這個時候去批評狗狗隻會讓牠覺得很迷茫。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼▼訓練狗狗使用狗廁所▼▼▼
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要訓練狗狗使用狗廁所，首先要先了解狗狗要排泄時的相關行為。通常餐後的一段時間裡是狗狗排泄的高峰期，這一時間內觀察狗狗的行為，了解狗狗排泄前的信號。幾次觀察之後，我們應該能夠了解到，狗狗在作出什麼樣的行為時就表明牠要排泄了。
當狗狗要排泄時，我們立刻將其帶到專用的狗廁所處，並且給予狗狗獎勵，讓牠安心地呆在這裡。然後靜靜地等待狗狗排泄，當狗狗排泄之後，誇獎牠並再次給予獎勵。幾次之後情況應該就會得到明顯的好轉。這樣狗狗也會學會使用狗廁所。
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