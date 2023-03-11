狗狗冷知識｜汪星人愛吃紙的4個原因　除了想引飼主注意還有這些

很多朋友養狗狗時，可能都遇到一個問題「為甚麼我的狗狗愛吃紙呢？是不是我的狗狗有甚麼毛病呢？」下面就為大家介紹一下狗狗愛吃紙的4個原因。



一）行為習慣不一樣

小狗發育過程中，不同的狗狗的行為習慣也不一樣。有的狗狗比較淘氣（不過這樣的小狗一般也比較機靈），特別喜歡玩耍，同時身體也比較健康。這樣的小狗有時會把吃紙當做日常遊戲的一部分。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼狗狗愛吃紙的4個原因▼▼▼

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有些更為嚴重的小狗不光是紙，基本見甚麼啃甚麼：不管是拖鞋還是報紙、雜誌、桌子、椅子，總之是見甚麼咬甚麼。實際上這不過是狗好奇心強的一種體現。牠的祖先在野生時代是靠獵捕食物活下來的。愛咬能發現的一切東西，其實是出自牠探尋本能和獵食本性的玩耍行為。

一般這種情況下，狗主可以大聲呵斥小狗。

如果當聲音制止仍達不到目的時，可輕輕打牠幾下以示體罰，不過當牠停止啃咬後也別忘記適時褒獎狗狗幾聲。

二）肚子裡有蟲（可吃驅蟲藥或打驅蟲針）或者是缺少某些微量元素有時候

狗狗亂吃東西可能使得了異食癖，這和缺乏微量元素有關。

如果僅僅是餵食狗糧，有時是不行的。

對於一些體質較差的狗狗，除了配合飼料之外，一定要不間斷的給狗補充維他命和微量元素。現在市面上賣的大多數狗用維他命丸本身也包含微量元素的，所以只要每天給狗狗吃適量的維生素丸，就能均衡小狗的所需，不會太偏離需要。

亂吃東西的癖好就會大大改善。 （當然，遇見包牛肉的的塑料袋的話，那屬於人為不可抗拒因素，不算。呵呵~）

三）小狗長牙過程中的需求

如果要是小狗，特別是三、四個月大的幼犬，有時候愛吃紙是因為正在長牙，牙比較癢癢，想磨牙。甚至有的狗會比較喜歡啃櫃子角，這都是因為小狗狗在長牙發癢，不啃難受。

這時候，你可以給你的小狗準備一些紙或者狗膠讓牠來咬的。

這個現像在三個月大的狗狗中很普遍，主要還是因為長牙。不是大問題。

四）想引起狗主注意

狗狗愛吃紙的原因除了以上三點，還有一點許多狗主不太注意：那就是小狗感覺不能得到狗主的關心和愛護，希望通過這種方式來讓狗主關注自己。

有時小狗認為討不到主人歡心時，也可能因發洩鬱悶而亂啃東西。如果是這種情況導緻小狗吃紙，那麼該論狗主好好地反省自己了。以上就是小狗愛吃紙的4個常見原因。如果你的小狗有愛吃紙的換毛病，請狗主逐條檢查，看看是因為哪一點導致你的小狗總是吃紙。

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