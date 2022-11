狗狗冷知識｜狗狗能夠識別人類處於壓力狀態　研究：嗅覺分辨一切

承受壓力時會導致人體產生各種生理的變化,從心率到釋放到血液中的化學物質,而事實證明,我們的犬類朋友可以嗅出這些與壓力相關的變化,甚至是在陌生人身上。



當然,我們已經知道狗是超級嗅探者,但這項新研究是研究人員首次在嚴格控制的實驗室實驗中探索狗識別氣味的訣竅,如何幫助牠們識別人類何時處於壓力狀態。 除了讓我們更深入地了解狗狗與其主人之間的關係外,這項研究還可用於改善對參與支持焦慮、恐慌發作和創傷壓力症候群 (PTSD) 的狗的訓練。►毛孩子有IG了,來追蹤我們吧!

來自英國貝爾法斯特女王大學的動物行為研究人員克拉拉·威爾遜說:「研究結果表明,作為人類,當我們感到壓力時,我們會通過汗水和呼吸產生不同的氣味,而狗可以在放鬆時將這種氣味與我們的氣味區分開來——即使是牠們不認識的人。」且研究強調,狗不需要透過視覺或聽覺提示,就能發現人類的壓力。

該研究涉及四隻狗:Treo、Fingal、Soot 和 Winnie,以及 36 人,總共進行了 720 次氣味測試。 人類志願者被要求完成一道難題,同時自我報告他們的壓力水平。

一旦每個人類參與者的血壓和心率增加,就會採集汗液和呼吸樣本。 然後將這些樣本呈現給狗,看看犬類是否可以提醒研究人員注意基線控制樣本中的壓力樣本(在任務開始前四分鐘採集的放鬆樣本)。

果然,這正是狗所做的,具有很高的準確性。在 720 次的試驗中,有 94% 的狗能夠正確地提醒研究人員注意壓力樣本。

威爾遜告訴《衛報》:「看到他們如此自信地告訴我『不,這兩樣絕對聞起來不一樣』,真是太神奇了。」

狗似乎可以察覺到壓力所引起的化學變化,而氣味是唯一會發出的信息。

對試驗結果印象深刻的不僅僅是研究人員,一隻名叫 Treo 的兩歲可卡犬的主人報告說,他們的狗很高興見到研究人員並參與這項研究,甚至獨立的導航到實驗室。

Treo 的主人海倫·帕克斯說:「這項研究讓我們更加了解狗用鼻子『看』世界的能力, 我們相信這項研究確實培養了 Treo 感知家中情緒變化的能力。」

「這項研究向我們強化了狗是高度敏感和直覺的動物,使用牠們最擅長的東西 – 嗅覺有巨大的價值!」

早期的研究表明,狗可以反映我們的壓力水平,並通過我們散發的氣味來檢測幸福和恐懼等情緒。這項新的研究將這兩個發現與一些詳細的數據收集聯繫在一起。

這項新研究可以為狗如何聞到世界,以及與牠們沿途遇到的人互動,提供一些有用的見解。

我們知道,當涉及到與他們所處的人的心情相匹配的狗時,氣味似乎起著重要的作用。也可能是狗對主人的情緒很敏感,並尋求安慰或減輕他們的痛苦。

我們可以將其添加到一長串狗能聞到的人類細微變化的列表中,即使沒有明顯的跡象。例如,以前使用犬科動物來嗅出 COVID-19 感染。

威爾遜說:「這是同類研究中的第一項,牠提供了證據表明狗可以單獨從呼吸和汗水中聞到壓力,這在訓練服務犬和治療犬時可能很有用。」

「牠還有助於更多地了解人與狗的關係,並增加我們對狗如何解釋人類心理狀態並與之互動的理解。」

