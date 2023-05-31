貓咪愛品｜木天蓼、蟲癭果是甚麼？ 功效、差異及使用方法全攻略

貓爸媽們應該都有聽過貓咪毒品 —— 木天蓼＆蟲癭果，但你知道他們其實是同一種植物嗎？



而且並不是每隻貓咪都有感，一次給太多或給的時間太長，就有可能會失效喔！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼木天蓼、蟲癭果全攻略▼▼▼

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木天蓼 、 蟲癭果 有甚麼差別？ 它們其實是同種植物！

木天蓼 是甚麼？

木天蓼是獼猴桃科、獼猴桃屬，也被稱為葛棗獼猴桃或葛棗，是來自高海拔山林的木質藤本植物。木天蓼含有木天蓼內酯、獼猴桃鹼等特殊生物鹼，會刺激貓咪鼻腔內的費洛蒙受器，達到興奮、紓壓放鬆的效果，所以貓咪才會出現打滾、流口水或四處狂奔等行為喔～

蟲癭果 是甚麼？

蟲癭果就是木天蓼樹的果實喔！ 那為甚麼不是叫做木天蓼果呢？因為當木天蓼樹在開花結果的時候，會吸引木天蓼小蜂潛入花苞中的子房產卵、產生「蟲癭現象」，使果實成分變異、外表凹凸不平，與正常發育的果實長得不同，因此被稱為「蟲癭果」。

貓咪的萬能藥！ 木天蓼 ＆ 蟲癭果 有甚麼功效？

木天蓼在日本被稱為「貓咪的萬能藥」，除了可以幫主子紓壓、放鬆以外，還有哪些神奇的功效呢？ 趕快來一探究竟吧！

紓緩壓力、放鬆情緒

因為含有大量的生物鹼成分，所以貓咪使用後會非常興奮、感到放鬆及紓壓，也能成為貓咪無聊時振奮精神的天然好玩具。

促進食慾、飲水量

有些毛爸媽會把粉末、噴劑加入食物及飲水中，可以讓食慾不佳的貓咪提高食慾及喝水的慾望，不過食慾不振的情況若沒有好轉，請先向專業獸醫師諮詢喔！

磨牙、潔牙

無論是正在長牙齒的小貓還是平常喜歡啃咬的成貓，都很適合天然的木天蓼棒或蟲癭果，在啃咬的過程中不僅可以磨牙、潔牙，啃咬東西也是貓咪紓壓的方式之一唷～

哪一種對貓最有效？ 幼貓可以吃木天蓼嗎？

常見的產品有木天蓼棒、木天蓼葉（粉末、噴劑）及木天蓼果實與蟲癭果，會因生物鹼的濃度高低決定貓咪的喜愛程度，蟲癭果內含有比一般果實濃度更高的生物鹼，所以對貓咪更有吸引力、反應也更強烈喔！

生物鹼濃度（貓咪有感度）： 蟲癭果＞木天蓼枝＞木天蓼果實＞木天蓼葉



不是每隻貓都對木天蓼、蟲癭果有興奮反應喔！ 根據研究顯示，大約只有7成的貓咪對生物鹼有反應，且貓咪對於貓薄荷與木天蓼的反應與性成熟有關，因此6個月以下的幼貓很有可能會沒反應。所以如果家裡的貓主子對木天蓼、蟲癭果或貓薄荷沒反應都是正常現象，請不用擔心唷～

吃木天蓼、蟲癭果會上癮嗎？ 正確用量＆使用方法

不會上癮喔！ 但是生物鹼只能讓貓咪短暫感到興奮10～15分鐘，如果天天給予、使用時間過長，貓咪會有一段時間對木天蓼或蟲癭果暫時「免疫」喔！ 所以給予的量及時間要請毛爸媽多多留意～

正確用量



．3個月以上幼貓

一週1次，一次一顆蟲癭果、一根木天蓼枝或一個指節大小的粉量。



．1歲以上成貓

一週2～3次，一次一顆蟲癭果、一根木天蓼枝或一個指節大小的粉量。



使用方法



．粉末或噴劑撒在飲水、食物中

．粉末撒在貓抓板上、噴劑噴在玩具表面

．木天蓼枝、蟲癭果直接給貓咪啃咬

．將蟲癭果整顆或壓碎放進扭蛋、玩具中



※ 每隻貓咪對生物鹼的反應程度都不同，效果會因貓而異喔！



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