寵物飲食｜為何貓咪應該要吃生食？ 2大狀況表示主子需要生食餐
撰文：汪喵星球
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貓咪吃生食有益健康？一起看下去吧！
你家貓咪有以下的狀況嗎？
▲ 飲水量不足、腎指數高
貓咪的祖先來自沙漠，透過獵物獲取水份，所以貓咪不易感覺口渴、主動喝水。每隻貓咪每天應該喝「體重 * 40～60 毫升」的水量，即使看到他們喝水，飲水量也可能不及格喔！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼▼貓咪真的要吃生食？▼▼▼
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▲ 有一坨小油肚子
貓咪對碳水化合物吸收效率差，飼料中含有高碳水化合物，如果長期以乾飼料為主食，可能吃下過多不需要的營養、產生肥胖問題。
那應該要怎麼辦呢？
其實，只要多認識了解喵星人，就會發現「生食」是最符合貓咪營養需求的食物。
生食餐 Q&A
Q：生食沒有煮熟，上面不會有細菌嗎？
A：汪喵生食採用「HPP 高壓滅菌技術」，相當於 500 隻 5 噸重的大象壓在生食餐上，可以有效消滅生食上的細菌、寄生蟲，也避免食材因為加熱導致營養流失。
Q：生食會激發毛孩的野性嗎？
A：野生動物靠狩獵獲取食物，才會養成打獵習慣。家中毛孩不用透過打獵就能獲得食物，不會因為飲食就改變他的個性喔！
生食餐的好，只有試過才知道。一起讓毛孩吃得更好，陪我們一起慢慢變老！
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