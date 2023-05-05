養貓必讀｜要怎麼選給貓咪選擇貓砂和貓廁所？膨潤土貓砂是最好？

家長們養貓，應該都知道，貓砂和貓廁所這兩樣東西都是必不可少的，在貓咪的使用上，不同的東西，使用的感受也是完全不一樣的。不僅是貓咪的感受不同，家長們也是會有好不好用的體驗。



要怎麼給貓咪選擇貓砂和貓廁所？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 14

首先根據貓砂盆的封閉性，可以分為開放式和封閉式。封閉式的貓砂盆最大的優點是防臭效果很好，而且可以防止貓咪把貓砂弄得到處都是。缺點是有一些貓咪不喜歡封閉式的環境，會很抗拒進貓砂盆，清理起來也比較不方便。另外，封閉的貓砂盆價格相對來說也會偏貴一點。無封閉的貓砂盆會更方便貓咪使用，但是可能會搞的滿地貓砂，而且味道比較大。所以小編更傾向於封閉貓砂盆。

接下來就是貓砂了：

1、硅膠貓砂一般比較少見，它主要的優點就是無污染，而且比較不會容易破碎。

2、水晶貓砂的吸收能力比較強，還能有效的去除臭味。但是因為其顆粒比較大，貓咪可能在踩到時容易引起不適。且很多貓咪會出現誤食的情況。

3、木屑貓砂吸水效果不錯，使用壽命也算可觀。但是木屑貓砂容易有粉末產生。而且比較容易產生受潮的情況。

4、紙屑貓砂：紙屑貓砂裏一般會添加活性炭，對異味有一定的清理作用。但是紙屑貓砂的凝結能力較差。

5、豆腐貓砂：豆腐貓砂的使用材料比較的環保，而且比較好清理。但是在夏季濕熱的天氣容易生蟲。

6、最後就是膨潤土貓砂了，膨潤土貓砂算是用的最多的一種貓砂了，因為價格便宜，而且結團好，異味也小。但是缺點就是粉塵比較大，其他的基本沒什麼缺點。所以膨潤土一直是很多養貓家庭的首選。

延伸閱讀：寵物健康｜騙貓咪多喝水卻害主子喝上菌水 4招教你徹底清洗寵碗

+ 16

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】