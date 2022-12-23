貓咪剪指甲教學｜2材料+5撇步　貓奴日常這樣做可降低主子慌張感

你有幫貓咪剪指甲的困擾嗎?

{ No } 恭喜恭喜~這實在太好了，剪指甲是日常保健必備的其中一環。 已經會剪指甲了，別忘了可以再檢視一下有沒有遺漏的事項。

{ Yes } 請仔細看本文內容。以下將用最淺顯易懂的方式，讓新手貓奴快速了解如何幫貓咪剪指甲。 ►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

文：糖橘子/滔客



▼▼▼輕鬆幫貓咪剪指甲▼▼▼

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貓咪為什麼喜歡磨爪?

「動物行為專家」戴更基醫生有提到，貓咪磨爪是屬於生存的基本行為之一。貓咪喜歡到處留下爪痕一方面可感受各種物品的觸感，摩擦爪子時使趾抓頂端維持尖銳，同時磨去老舊的表面；另一方面磨抓時，貓咪可以用明顯的抓痕以示「領土權」並留下肉體腺費洛蒙的氣味做為嗅覺記號，讓貓咪感到安心。藉由磨抓動作舒展筋骨，也有舒壓的效果。

貓咪為什麼要修剪指甲?

貓爪的構造與狗爪雖相當類似，但貓爪是可以伸縮的，在行走時並無法順道磨整爪子，所以才會造成我們常看到貓咪在特地地點磨爪子，可是狗狗卻不會有這樣的動作。 高齡貓或有關節炎的貓咪就更需要定期修剪指甲，高齡貓因運動量會減少，也會減少磨抓的行為，而關節炎的貓咪會發生爪子陷入肉裡的情況，造成貓咪受傷。所以定期修剪指甲也是防止貓咪受傷的一種方式。

剪指甲對某些貓奴們來講是一件很蠻困擾的事情，特別碰上不愛被抱的貓貓，剪指甲時更顯得有難度。到底要怎樣可以讓家中的貓貓願意乖乖剪指甲呢？

準備材料



1) 貓咪最喜歡的零食 （要平常不常吃到的！）

2) 貓咪專用指甲剪。



來剪指甲吧~



1) 選擇適當時間剪指甲，如貓咪睡眼惺忪時。

2) 把貓咪整個箝制在懷中，一手抓住前腳，另一手拿著指甲剪。

3) 觸摸貓小手，輕輕壓出指甲，讓指甲露出來。

4) 使用寵物專用指甲剪，刀面與指甲呈現垂直方式剪下。

(人類的剪指甲是平行方式)

5) 剪去爪子透明部位即可，千萬不要剪到粉紅色的部位，可是會流血的。

6) 剪完指甲後，立即給予零食，讓貓咪覺得剪完後馬上就有好事發生。



❤小撇步❤

有些貓咪真的非常害怕剪指甲時，可利用寵物專用眼罩，把貓咪的眼睛遮住。只要眼睛看不見，就不會這麼害怕了。如果貓咪耐性比較短時，可分批次剪指甲，不要一次就想要同時完成，儘量在最短的時間內剪完指甲，貓咪才不會顯得不耐煩而想逃走。

切記，千外不可以剪到粉紅色部位。指甲粉紅色部位充滿血管，只要不小心剪到，就會讓貓咪流血。流血事小，一但讓貓咪留下剪指甲就會流血，這類的不好印象，以後想要再幫貓咪剪指甲，困難度便會提高，苦了貓咪也難為了貓主。

懶人秘招：



不管怎樣安撫牠，貓咪就是扭扭蛇、跑帶咬，無法剪指甲嗎？

真的沒法自己動手，就請將貓咪送至熟悉的寵物美容院，請寵物美容師代為幫忙吧！



❤小編巷內話❤

建議平均一個月至少要剪一次指甲(一般2~3週左右就需修剪)，讓貓咪習慣。不管要不要剪指甲，平常就要多摸摸貓咪的小手，三不五時就擠一下軟軟的肉球，並將指甲壓出來，一陣子貓咪習慣後，就不會突然被觸碰而感到慌張不安。

除了定期剪指甲外，平時幫貓咪準備磨爪的玩具也是相當重要的，可應家中貓咪的喜好，準備不同材質的貓爪板。除了市售貓抓板外，也可自行DIY貓抓板，都是很不錯的選擇。

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