貓貓冷知識｜盤點5個貓咪的快樂時光　無聲陪伴是主子對你的愛

現代人的生活相當忙碌，不但步調緊湊，每天還得像打怪般面對接踵而來的考驗。既然很多事情無法改變，如何珍惜時間，把握擁有的快樂時光顯得更為重要。

文：凱小姐／滔客



貓咪一天有三分之二的時間都在睡覺，不像人類得面對打怪般的生活，但對貓咪來說，每天依然有牠們的生活步調，並且享受著那些美好的快樂時光。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼貓咪的快樂時光▼▼▼

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1）曬太陽

對脫離野外生活的家貓來說，可以在陽台或窗台曬太陽，已經是最接近大自然的方式了。不是只有人類喜歡接受大自然的洗禮，悠閒的喝個下午茶，貓咪也相當享受陽光打在身上的感覺，慵懶的睡上無人打擾的好覺。

2）登高

不少人喜愛登高或上山看夜景，除了可以將美景盡收眼底，更可以擁有更清晰的思緒。登高對貓咪而言，不但符合原始狩獵的本性，眼觀四週、耳聽八方，觀察環境的變化；那傲視群雄的視野，簡直滿足的不得了。

3）貓咪間的相互理毛

貓咪是相當愛乾淨的動物，相互理毛不但可以清理自己清不到的地方，更是家人間好感情的象徵。人類每天藉著洗澡，消除髒污及疲憊；若是擁有相互理解的摯親相陪，更顯家庭的溫暖。同樣有感情的貓咪，何不自然也享受這樣的幸福時光。

4）飼主不在家的時候

飼主不在家的時候，沒有得吃、也沒有得玩，喜愛陪伴的貓咪，更會等待飼主的歸來。但其實很多時候，貓咪們很享受這樣的時光，沙發上、床上……任何地方都成了牠們的天下，可以恣意的嬉鬧、翻滾、奔跑，簡直是快樂遊樂園。

5）靜靜注視飼主的時光

貓咪是相當有個性的動物，想睡覺時不喜歡被吵醒、心情不好時拒絕玩耍，令人捉摸不透；猛一抬頭，只見貓咪靜靜注視著自己。原來，貓咪對飼主的愛，不一定表現在肢體接觸及互動，有時候是無聲的關心與陪伴。

擁有快樂的時光很簡單，珍惜快樂的時光不容易。身為萬物之靈的人類，生活一定不如貓咪來得簡單，卻能擁有更深的思緒，尊重貓咪的快樂時光，並且從貓咪的簡單生活哲學，開始學著從打怪中享受屬於自己的快樂時光。

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