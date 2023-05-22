侏儒兔長壽嗎？從飲食、生活環境以至健康問題一文看清
撰文：波奇網
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侏儒兔是一種小型兔子，體長在23.5-29.5厘米。主要分佈在北美洲，耳朵比例相對別的兔子短很多，並且輪廓圓潤。
侏儒兔性格溫和膽小怕生，被毛濃密柔軟。非常聰明，可以和主人進行互動哦。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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侏儒兔壽命多長？
侏儒兔的平均壽命在8年左右，飼養得當，兔兔體質較好的也有壽命長達15年的哦。當然，侏儒兔壽命和其飼養環境、飲食、體質等都有很大關係。
我們在養侏儒兔要注意什麼？
首先，從飲食方面講，侏儒兔餵食應該以乾草為主食，主要餵提摩西草和苜蓿。苜蓿的比列要小於提摩西草。最好可以從小就餵食牠們乾草，否則長大後再換口味就很難了。
兔糧比較方便，而且適口性很好，但含有豐富的高蛋白，長期只食用兔糧會導致侏儒兔出現脹氣等問題。侏儒兔飲用水可以使用白開水或者純淨水，蔬菜需要洗乾淨瀝水後餵食。不可以吃的東西包括米飯、饅頭、糖果、朱古力、肉等等。
侏儒兔的生活環境應該保持乾淨乾燥通風，防止細菌滋生，影響兔兔健康。
此外，和侏儒兔玩耍的時候不要抓耳朵，侏儒兔耳朵上佈滿神經和血管，耳朵對牠們來說是非常脆弱的器官。侏儒兔毛髮濃密旺盛，牠們的耳朵除了聽聲音之外，還有散熱的功效。
以上介紹了侏儒兔壽命及飼養注意事項，此外，侏儒兔有磨牙的習慣，家長們還可以為牠們購買磨牙的小玩具哦。
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一般來說，侏儒兔有多長命？
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侏儒兔能吃米飯嗎？有什麼東西是不能餵牠吃的？
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