養倉鼠容易嗎？替牠洗澡不能用水　全面介紹如何正確飼養

倉鼠身形矮胖，尾巴較短，喜歡乾淨，被毛順滑柔軟，並且性情溫和。有的倉鼠表情豐富，配上各種好玩的小道具，可以拍很多可愛的照片哦。倉鼠養的時間久了，也會和主人互動。並且不需要大量時間陪伴，是很好的寵物。



倉鼠籠子、倉鼠是獨居動物，有着較強的領地意識。不建議合籠，最好一籠一鼠。否則要麼打架致死，要麼生一群群小倉鼠，都是比較麻煩的事情。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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在為倉鼠選擇籠子時，最好選擇材質較好，通透性好的籠子。如果家裏空間足夠，籠子儘量選擇尺寸大一點的，籠子太小，倉鼠會感到壓抑。為了防止細菌滋生，倉鼠籠應該定期清理。

倉鼠飼養溫度、倉鼠適宜的生長溫度在20-26攝氏度，溫度過低或過高，都有可能導致倉鼠產生緊迫感，夏季可以更換墊材或是選擇散熱板，冬天可以購買加熱墊材或在墊材中加入脱脂棉。

倉鼠墊材、倉鼠墊材可以選擇木屑，夏季選擇膨潤土的貓砂可以降暑，冬季選擇紙棉都是很好的墊材。

倉鼠食物、倉鼠喜歡吃的食物有很多，主食可以選擇麥片、玉米片、麻子、小米餵食，輔食可以餵一些蔬菜水果，像胡蘿蔔、青菜、蘋果或草莓不要餵太多。零食像瓜子、花生類的也不能吃太多，此外，麪包蟲或是蝦乾可以作為營養品餵食，同樣不能餵太多哦，會長胖的。

倉鼠好養嗎？了解倉鼠的習性和飼養方法，倉鼠很好養哦。另外，倉鼠洗澡用的是浴沙，不是水。還需要為倉鼠準備磨牙的工具哦。

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