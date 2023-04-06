倉鼠冬天逃家2個月飼主以為凍死　事情峰迴路轉在家裹這地方尋回

奇蹟出現？一名女子養了一隻寵物倉鼠，2個多月前牠越獄逃家後再也沒有找回來過，女子後來在打掃家裡的時候竟意外在冰箱下方找到牠，倉鼠不但活得好好地還給自己蓋了一個小倉庫，甚至還吃的比當初剛養的時候胖不少。



綜合陸媒報導，中國江蘇省一名女網友飼養寵物倉鼠好一段時間，但寵物倉鼠在2022年12月的時候突然越獄逃家，女子在家中找半天都找不到牠的身影，只好痛苦地放棄尋找。結果日前女子在打掃家裡的時候，搬開冰箱清掃發現有一堆食物擺在地上，再往後看竟然看到自己失蹤2個多月的寵物倉鼠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼倉鼠自我生存2個月▼▼▼

+ 8

女子表示，當初寵物倉鼠不見了她找了好幾天都沒看到，實在是很難過，想說可能倉鼠被活活凍死了，沒想到牠竟然在冰箱後面蓋了個小窩還給自己儲藏過冬糧食，找到牠的時候身上完全沒有傷，反倒吃得比以前剛養牠的時候還胖上兩圈，「我很感激能夠重新找回牠，也謝謝牠沒有啃咬家裡的電線」。

寵物倉鼠失而復得的事件在網絡上掀起熱議，網友留言表示「越獄後反而吃更胖」、「老鼠真的很會躲藏不管是那種長尾巴的灰老鼠還是寵物鼠都是」、「這隻寵物鼠真能吃，冰箱裡的東西估計也有牠偷拿的份」、「越獄兩個月沒變成鼠餅也是很厲害」、「小傢伙生存意志堅強」。

延伸閱讀：黃金倉鼠爽吃葵花子時卡到牙縫 超浮誇表情網民心痛：拍攝者不救

+ 21

延伸閱讀：

海獺超音速敲貝殼！神之手「1秒拜6下」快到剩殘影 隔壁龜速同伴慘遭海放

神秘黑鳥開口「嘴裡噴出1道彩虹」！邊唱歌邊化成霧超仙氣 專家曝真實身份

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】