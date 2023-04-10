養倉鼠新手突然求醫的10大理由　獸醫超無奈　網民傻眼：也太地獄

獸醫除了要面對生病動物，還有難纏的飼主？日本一間獸醫院分享主人帶倉鼠就醫的十大理由，很多原因都令人無言。



日本網友在推特分享一張圖片，是一間獸醫院列出飼主突然帶倉鼠就醫的前十名理由，其中有許多不可逆且令人啼笑皆非的情況，像是「身體變冰冷了」、「被貓吞了」、「被踩扁了」等等。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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而獸醫的回應也非常淡定幽默，例如：「已經死了」、「已經被消化了」、「注入空氣也無法恢復了」。另外還有一些不需要做的事，像是刷牙、挖耳朵之類的。

網友笑：「幫倉鼠QQ」、「剪掉腿感覺好痛」、「這些理由好獵奇」、「讓人想哭又想笑」、「這些飼主有夠不負責任」、「也太地獄」、「獸醫每天面對這些天兵飼主就飽了」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】